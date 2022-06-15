Совместное заседание Палат Парламента РК состоится 20 июня

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане, – говорится в тексте распоряжения Ерлана Кошанова.

Последнее совместное заседание Палат Парламента проходило 16 марта. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил новую программу политических реформ.