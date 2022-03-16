Касым-Жомарт Токаев: Послание имеет особое значение

По словам главы государства, оно не ограничивается одним годом.

Перед собой мы ставим высокие цели. Всем нам известно, что в прошлом году мы достигли важной вехи независимости. 30 лет – не такой уж большой промежуток времени. За этот период Нурсултан Назарбаев проделал большую работу и достиг успехов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что январские события потрясли все общество.

Нависла угроза целостности и суверенитету государства. Благодаря незыблемым действиям мы смогли защитить наше государство. Мы дали отпор террористам, – заявил глава государства.

Кроме того, президент сказал, что сейчас в обществе много слухов.

Это формирует ложное представление и вводит в заблуждение население. Наш долг – дать важную оценку. Вчера были слушания в парламенте. Прежде такого широкого обсуждения не было. Это показало, что власть заинтересована, чтобы дать справедливую оценку. Надо говорить все, как есть, это мой личный принцип, – уточнил Токаев.