Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:10 16.03.2022

Касым-Жомарт Токаев: Послание имеет особое значение

Послание Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что сегодняшнее Послание имеет особое значение, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, оно не ограничивается одним годом.

Перед собой мы ставим высокие цели. Всем нам известно, что в прошлом году мы достигли важной вехи независимости. 30 лет – не такой уж большой промежуток времени. За этот период Нурсултан Назарбаев проделал большую работу и достиг успехов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что январские события потрясли все общество.

Нависла угроза целостности и суверенитету государства. Благодаря незыблемым действиям мы смогли защитить наше государство. Мы дали отпор террористам, – заявил глава государства.

Кроме того, президент сказал, что сейчас в обществе много слухов.

Это формирует ложное представление и вводит в заблуждение население. Наш долг – дать важную оценку. Вчера были слушания в парламенте. Прежде такого широкого обсуждения не было. Это показало, что власть заинтересована, чтобы дать справедливую оценку. Надо говорить все, как есть, это мой личный принцип, – уточнил Токаев.
Айша Тулеубекова
Послание президента – 2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все