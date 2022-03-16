11:10 16.03.2022
Касым-Жомарт Токаев: Послание имеет особое значение
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что сегодняшнее Послание имеет особое значение, сообщает Zakon.kz.
По словам главы государства, оно не ограничивается одним годом.
Перед собой мы ставим высокие цели. Всем нам известно, что в прошлом году мы достигли важной вехи независимости. 30 лет – не такой уж большой промежуток времени. За этот период Нурсултан Назарбаев проделал большую работу и достиг успехов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что январские события потрясли все общество.
Нависла угроза целостности и суверенитету государства. Благодаря незыблемым действиям мы смогли защитить наше государство. Мы дали отпор террористам, – заявил глава государства.
Кроме того, президент сказал, что сейчас в обществе много слухов.
Это формирует ложное представление и вводит в заблуждение население. Наш долг – дать важную оценку. Вчера были слушания в парламенте. Прежде такого широкого обсуждения не было. Это показало, что власть заинтересована, чтобы дать справедливую оценку. Надо говорить все, как есть, это мой личный принцип, – уточнил Токаев.