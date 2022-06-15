Учителям разрешили носить оружие в американском штате Огайо

Губернатор штата Огайо, член Республиканской партии Майк Девайн 13 июня подписал законопроект, позволяющий учителям носить оружие. Для этого им необходимо пройти 24-часовое обучение, сообщает Zakon.kz.

Против этого шага выступают группы правоохранительных органов, сторонники контроля над оружием и профсоюзы учителей штата, и лишь несколько полицейских управлений и руководств школ поддерживают его, сообщает Sky News.

После прохождения 24-часового обучения учителям будет необходимо проходить 8-часовой курс ежегодно.

По словам губернатора штата Майка Девайна, были приняты и другие меры. В Огайо выделили 100 млн долларов на повышение мер безопасности в школах и 5 млн долларов – для колледжей.

Кроме этого, власти штата выделили 1,2 млрд долларов для решения проблем психического здоровья среди подростков.

Губернатор отметил, что новый закон дает возможность школам выбрать наилучшее решение, исходя из конкретных обстоятельств.

Отмечается, что ношение оружия учителями является не обязательным, а добровольным.

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В ответ на принятый закон группа мэров различных городов от Демократической партии раскритиковала неспособность политиков-республиканцев рассмотреть другие варианты контроля над оружием.

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Демократы добиваются проверки биографии, повышения разрешенного возраста для покупки оружия и запрета штурмовых винтовок. Они также заявили, что принятие такого закона посылает неверный сигнал.

По данным департамента здравоохранения штата, в 2021 году от огнестрельного оружия погибло около 120 детей по сравнению с 96 в 2020 году и 71 в 2019 году.