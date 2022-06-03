Джо Байден высказался об ужесточении контроля за оружием

Президент США отметил, что в стране нужно запретить использование штурмового оружия и магазинов высокой емкости. Он также призвал к ужесточению правил хранения огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден заявил, что Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом, и необходимо ужесточение контроля за ним, сообщает ТАСС.

Сославшись на мнение одного из бывших судей Верховного суда США, президент подчеркнул, что права, гарантируемые Второй поправкой, не являются безграничными и никогда не были таковыми.

Всегда существовали ограничения на то, каким оружием можно владеть в Америке. Например, пулеметы регулируются на федеральном уровне в течение почти 90 лет, но это по-прежнему свободная страна. Джо Байден

По его словам, призыв ужесточить законодательство о контроле за оружием не означает, что кто-то будет лишен своих прав.

Речь идет о том, чтобы защитить детей, защитить семьи, защитить целые сообщества. Речь идет о защите нашей свободы пойти в школу, в продуктовый магазин, в церковь и не быть при этом подстреленным или убитым. Джо Байден

Президент США отметил, что в стране нужно запретить использование штурмового оружия и магазинов высокой емкости.

Он также призвал к ужесточению правил хранения огнестрельного оружия, принятию законов, позволяющих временно лишать гражданина права владеть оружием, если суд признает его представляющим опасность для окружающих.

Также президент заявил о необходимости изменения законов, по сути ограждающих производителей оружия от подачи против них судебных исков.