Где купить недвижимость и кто управляет новостройками в разных странах
Жильцы многоквартирных домов порой даже не задумываются, что охрана и уборка территории ЖК, мытье подъездов, поддержание работоспособности внутридомовых коммуникаций являются заботой управляющей компании. Застройщики в ряде стран мира создают собственные организации, которые обслуживают объект после его сдачи в эксплуатацию. Так удобнее клиентам, которым не нужно самим искать фирму, готовую следить за чистотой и порядком в доме.
Турция
Недвижимость в Турции довольно часто приобретают казахстанцы. Долгое лето, большое количество солнечных дней, близость моря и пляжей, а также полезный морской воздух делают покупку квартиры в Алании особенно привлекательной.
Алания. Фото: pixabay
Далее эти обязанности переходят к самим владельцам, и они принимают решение о самостоятельном управлении ЖК или найме специальной организации. В Турции есть свои особенности ведения и расчета по ЖКХ. В частности, это айда, или плата за обслуживание жилого комплекса. Чем больше объектов на территории, которыми пользуются жители дома, тем выше будет сумма за сервис.
Грузия
Недвижимость в новостройках в Грузии сейчас тоже привлекательна для казахстанцев. Это не только доступная цена, но и близость менталитета. Особенно много «первички» сейчас возводится в Батуми.
Батуми. Фото: pixabay
Кроме того, такие службы помогут сдать квартиру, даже если вы находитесь не в стране. Стоимость услуг обслуживающих фирм – около 10-30% от стоимости аренды.
Германия
В Германии только юридические лица могут управлять многоквартирными домами. Это касается и новостроек, и вторичного жилья. Если собственник построит объект, то им заведует жилищно-строительная компания (ЖСК).
Берлин. Фото: pixabay
Капремонт и текущий проводят от суммы ежемесячной платы собственников. Ее размеры рассчитывают в управляющей компании или на собрании совместного домовладения. Арендаторов эти отчисления тоже касаются.
Переложив все заботы на управляющую компанию, обладатели недвижимости в Германии могут не переживать как о состоянии общедомовой территории и внутренних коммуникаций, так и о выборе арендаторов в случае сдачи квартиры в аренду.
ОАЭ
В Дубае органы власти приняли решение, что управляющие компании отныне должны предоставлять полную информацию о договорах с различными организациями, занятыми в процессе чистки бассейнов, уборки прилегающих к дому территорий и формирования тарифов за предоставляемые услуги. Таким образом, владельцы недвижимости будут обладать всеми сведениями о роли сервисной службы в домоуправлении.
Дубаи. Фото: pixabay
Казахстан
В Казахстане у крупных застройщиков также есть свои сервисные службы. Это становится хорошим преимуществом для покупателей квартир в ЖК на родине.
Фото: BI Service
Все расходы по объекту можно поделить на три основные статьи: жизнеобеспечение, благоустройство и затраты на управление. Все зависит от квадратуры, количества квартир, особенностей проекта, инженерной системы и оборудования, установленного в доме. Услуги оказываются в рамках тарифа, предусмотренного в данном ЖК, все, что не входит в смету, можно осуществить за счет целевого сбора.
Фото: BI Service
Для удобства жителей работает круглосуточная аварийная линия Центра заботы, создано приложение BIG App, где объединена вся экосистема компании. Мобильная разработка делает жизнь казахстанцев удобнее, обустроив быт в один клик. Пожалуй, подобного цифрового продукта пока еще нет в странах СНГ: владелец квартиры может не просто подавать заявки в сервис и просматривать все отчеты по дому, но и заказывать услуги клининга, сантехника или электрика.
В планах создать в рамках приложения community жильцов, которых будут связывать общий дом, двор, район, определенные интересы и потребности.