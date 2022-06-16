Где купить недвижимость и кто управляет новостройками в разных странах

Управляющие компании, которые обслуживают дома после сдачи в эксплуатацию, есть почти во всех странах мира. Zakon.kz попытался выяснить, кто и как управляет новостройками и зачем нужны сервисные службы.

Жильцы многоквартирных домов порой даже не задумываются, что охрана и уборка территории ЖК, мытье подъездов, поддержание работоспособности внутридомовых коммуникаций являются заботой управляющей компании. Застройщики в ряде стран мира создают собственные организации, которые обслуживают объект после его сдачи в эксплуатацию. Так удобнее клиентам, которым не нужно самим искать фирму, готовую следить за чистотой и порядком в доме.

Турция

Недвижимость в Турции довольно часто приобретают казахстанцы. Долгое лето, большое количество солнечных дней, близость моря и пляжей, а также полезный морской воздух делают покупку квартиры в Алании особенно привлекательной.

Алания. Фото: pixabay

Многие девелоперы в Алании предлагают не только выгодные условия по приобретению жилья (рассрочка, возможность зарабатывать на аренде и так далее), но и автоматический договор с собственной управляющей домом компанией. То есть, заезжая в новые апартаменты, человек не беспокоится о том, кто будет обслуживать хозяйство и территорию ЖК. В ряде строительных фирм их сервисная служба может также заниматься сдачей квартир в аренду.

Далее эти обязанности переходят к самим владельцам, и они принимают решение о самостоятельном управлении ЖК или найме специальной организации. В Турции есть свои особенности ведения и расчета по ЖКХ. В частности, это айда, или плата за обслуживание жилого комплекса. Чем больше объектов на территории, которыми пользуются жители дома, тем выше будет сумма за сервис.

Грузия

Недвижимость в новостройках в Грузии сейчас тоже привлекательна для казахстанцев. Это не только доступная цена, но и близость менталитета. Особенно много «первички» сейчас возводится в Батуми.

Батуми. Фото: pixabay

Здесь, как и в Турции, многие застройщики имеют свою управляющую компанию, которая оказывает полный спектр услуг по обслуживанию новостроек, включая консьерж-службу. Поэтому всем, кто приобретает недвижимость в Грузии, советуют отдать предпочтение тем жилым комплексам, при которых есть сервисная организация. Тогда в случае поломок крана, проблем с замком или другой неприятности не нужно будет искать помощь со стороны, управляющая компания все сделает сама.

Кроме того, такие службы помогут сдать квартиру, даже если вы находитесь не в стране. Стоимость услуг обслуживающих фирм – около 10-30% от стоимости аренды.

Германия

В Германии только юридические лица могут управлять многоквартирными домами. Это касается и новостроек, и вторичного жилья. Если собственник построит объект, то им заведует жилищно-строительная компания (ЖСК).

Берлин. Фото: pixabay

Нередко членами ЖСК становятся сами жильцы, внося взнос в реализацию проекта. Правда, это не долевое участие, хотя члены компании обладают большим количеством прав и привилегий. Единственный минус – передавать такую квартиру по наследству запрещено.

Капремонт и текущий проводят от суммы ежемесячной платы собственников. Ее размеры рассчитывают в управляющей компании или на собрании совместного домовладения. Арендаторов эти отчисления тоже касаются.

Переложив все заботы на управляющую компанию, обладатели недвижимости в Германии могут не переживать как о состоянии общедомовой территории и внутренних коммуникаций, так и о выборе арендаторов в случае сдачи квартиры в аренду.

ОАЭ

В Дубае органы власти приняли решение, что управляющие компании отныне должны предоставлять полную информацию о договорах с различными организациями, занятыми в процессе чистки бассейнов, уборки прилегающих к дому территорий и формирования тарифов за предоставляемые услуги. Таким образом, владельцы недвижимости будут обладать всеми сведениями о роли сервисной службы в домоуправлении.

Дубаи. Фото: pixabay

Застройщик по местным законам обязан заниматься поиском и назначением управляющей компании по обслуживанию жилищных комплексов, отдельных зданий и подконтрольных им отелей и нести за это полную ответственность.

Казахстан

В Казахстане у крупных застройщиков также есть свои сервисные службы. Это становится хорошим преимуществом для покупателей квартир в ЖК на родине.

Фото: BI Service

По имеющейся информации, управляющие компании есть у девелоперов – Highvill и BI Group. Однако по количеству обслуживаемых домов превосходят вторые, поэтому к ним мы и обратились за комментариями. Выяснилось, что в портфеле BI Service находится 360 домов и 12 коттеджных городков, в которых проживают почти 70 тыс. семей.

Все расходы по объекту можно поделить на три основные статьи: жизнеобеспечение, благоустройство и затраты на управление. Все зависит от квадратуры, количества квартир, особенностей проекта, инженерной системы и оборудования, установленного в доме. Услуги оказываются в рамках тарифа, предусмотренного в данном ЖК, все, что не входит в смету, можно осуществить за счет целевого сбора.

Фото: BI Service

Кроме того, многие вещи для своих клиентов BI Group делает вне тарифа, то есть за счет компании. Это, в первую очередь, программа CAPEX –модернизация старого жилого фонда, а также мероприятия по укреплению добрососедских отношений и формированию образа жизни в ЖК. Гарантия на отдельные конструктивы по дому здесь составляют порядка 36 месяцев, тогда как у других компаний – всего 24 месяца.

Для удобства жителей работает круглосуточная аварийная линия Центра заботы, создано приложение BIG App, где объединена вся экосистема компании. Мобильная разработка делает жизнь казахстанцев удобнее, обустроив быт в один клик. Пожалуй, подобного цифрового продукта пока еще нет в странах СНГ: владелец квартиры может не просто подавать заявки в сервис и просматривать все отчеты по дому, но и заказывать услуги клининга, сантехника или электрика.

В планах создать в рамках приложения community жильцов, которых будут связывать общий дом, двор, район, определенные интересы и потребности.