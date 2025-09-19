Утверждена форма договора между ОСИ и управляющей компанией МЖД
В частности, заголовок изложен в новой редакции – Типовой договор управления объектом кондоминиума.
Типовая форма договора между объединением собственников имущества (ОСИ) или простым товариществом (ПТ) и управляющим многоквартирным жилым домом или управляющей компанией изложены в новой редакции.
Договор заключается на основании решения собрания собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома и содержит сведения о составе и техническом состоянии общего имущества многоквартирного жилого дома на момент заключения договора.
Предусмотрено, что Объединение поручает, а Субъект управления принимает на себя обязательства совершать от имени и за счет Объединения все юридические и фактические действия, направленные на выполнение работ по управлению объектом кондоминиума, на достижение целей управления многоквартирным жилым домом.
За выполнение указанного поручения Объединение выплачивает Субъекту управления вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора.
Договор также содержит обязанности сторон.
Так, в обязанности ОСИ входит:
- Использовать общее имущество в многоквартирном жилом доме в соответствии с его назначением.
- Своевременно в порядке, установленном решением собрания собственников квартир, нежилых помещений, оплачивать предоставленные по настоящему договору услуги.
- Незамедлительно сообщать Субъекту управления об обнаружении неисправности сетей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества коммунальных услуг, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
Обязанности Субъекта управления:
- Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями настоящего договора.
- Формировать списки собственников квартир, нежилых помещений.
- Осуществлять подготовку материалов для организации проведения собраний.
- Организовывать исполнение решений собраний и Совета дома.
- Обеспечивать сохранность объектов, входящих в состав общего имущества в многоквартирном жилом доме.
- Заключать и исполнять договоры об оказании услуг.
- Заключать договоры об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, их оплате, а также мониторинг исполнения договоров об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума.
- Составлять проекты смет расходов на управление объектом кондоминиума на один календарный год, ежемесячный и годовой отчет по управлению объектом кондоминиума, представление их на рассмотрение совету дома.
- Представлять совету дома ежемесячный отчет по управлению объектом кондоминиума.
- Обеспечивать свободный доступ собственникам квартир, нежилых помещений к информации об основных показателях деятельности, о заключенных договорах на оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума, порядке и условиях их оказания, стоимости.
- Осуществлять мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их подачи собственникам квартир, нежилых помещений.
- В течение трех рабочих дней со дня прекращения действий договора по управлению объектом кондоминиума передает совету дома или председателю Объединения на основании акта приема-передачи:
– финансовую документацию (первичные, учетные документы, финансовую отчетность, документы, связанные с операциями по текущему счету), а также копии финансовой документации;
– техническую документацию на многоквартирный жилой дом;
– протоколы собраний;
– копии заключенных договоров об оказании услуг с организациями, предоставляющими коммунальные услуги;
– копии актов приемки оказанных услуг по управлению объектом кондоминиума;
– иные документы, связанные с управлением объектом кондоминиума;
– ключи от помещений, входящих в состав общего имущества объекта кондоминиума, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества объекта кондоминиума;
– иные технические средства и оборудование для управления объектом кондоминиума и эксплуатации общего имущества объекта кондоминиума.
Договор также содержит права и ответственность сторон.
Приказ вводится в действие с 29 сентября 2025 года.