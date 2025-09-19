#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Право

Утверждена форма договора между ОСИ и управляющей компанией МЖД

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 12:48 Фото: Zakon.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 12 сентября 2025 года внесены изменения в Типовые формы договоров между объединением собственников имущества или простым товариществом с управляющим многоквартирным жилым домом, управляющей компанией или субъектами сервисной деятельности.

В частности, заголовок изложен в новой редакции – Типовой договор управления объектом кондоминиума.

Типовая форма договора между объединением собственников имущества (ОСИ) или простым товариществом (ПТ) и управляющим многоквартирным жилым домом или управляющей компанией изложены в новой редакции.

Договор заключается на основании решения собрания собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома и содержит сведения о составе и техническом состоянии общего имущества многоквартирного жилого дома на момент заключения договора.

Предусмотрено, что Объединение поручает, а Субъект управления принимает на себя обязательства совершать от имени и за счет Объединения все юридические и фактические действия, направленные на выполнение работ по управлению объектом кондоминиума, на достижение целей управления многоквартирным жилым домом.

За выполнение указанного поручения Объединение выплачивает Субъекту управления вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора.

 Договор также содержит обязанности сторон.

Так, в обязанности ОСИ входит:

  • Использовать общее имущество в многоквартирном жилом доме в соответствии с его назначением.
  • Своевременно в порядке, установленном решением собрания собственников квартир, нежилых помещений, оплачивать предоставленные по настоящему договору услуги.
  • Незамедлительно сообщать Субъекту управления об обнаружении неисправности сетей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества коммунальных услуг, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.

Обязанности Субъекта управления:

  • Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями настоящего договора.
  • Формировать списки собственников квартир, нежилых помещений.
  • Осуществлять подготовку материалов для организации проведения собраний.
  • Организовывать исполнение решений собраний и Совета дома.
  • Обеспечивать сохранность объектов, входящих в состав общего имущества в многоквартирном жилом доме.
  • Заключать и исполнять договоры об оказании услуг.
  • Заключать договоры об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, их оплате, а также мониторинг исполнения договоров об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума.
  • Составлять проекты смет расходов на управление объектом кондоминиума на один календарный год, ежемесячный и годовой отчет по управлению объектом кондоминиума, представление их на рассмотрение совету дома.
  • Представлять совету дома ежемесячный отчет по управлению объектом кондоминиума.
  • Обеспечивать свободный доступ собственникам квартир, нежилых помещений к информации об основных показателях деятельности, о заключенных договорах на оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума, порядке и условиях их оказания, стоимости.
  • Осуществлять мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их подачи собственникам квартир, нежилых помещений.
  • В течение трех рабочих дней со дня прекращения действий договора по управлению объектом кондоминиума передает совету дома или председателю Объединения на основании акта приема-передачи:

– финансовую документацию (первичные, учетные документы, финансовую отчетность, документы, связанные с операциями по текущему счету), а также копии финансовой документации;

– техническую документацию на многоквартирный жилой дом;

– протоколы собраний;

– копии заключенных договоров об оказании услуг с организациями, предоставляющими коммунальные услуги;

– копии актов приемки оказанных услуг по управлению объектом кондоминиума;

– иные документы, связанные с управлением объектом кондоминиума;

– ключи от помещений, входящих в состав общего имущества объекта кондоминиума, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества объекта кондоминиума;

– иные технические средства и оборудование для управления объектом кондоминиума и эксплуатации общего имущества объекта кондоминиума.

Договор также содержит права и ответственность сторон.

Приказ вводится в действие с 29 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Каковы новые правила управления многоквартирными жилыми домами: ЖКХ на аутсорсинг
17:37, 16 сентября 2025
Каковы новые правила управления многоквартирными жилыми домами: ЖКХ на аутсорсинг
КСК стали некоммерческими организациями, и их освободили от НДС
16:22, 15 сентября 2025
КСК стали некоммерческими организациями, и их освободили от НДС
Регистрация объекта кондоминиума: внесены изменения
14:17, 11 сентября 2025
Регистрация объекта кондоминиума: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: