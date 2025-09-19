Утверждена форма договора между ОСИ и управляющей компанией МЖД

Приказом министра промышленности и строительства от 12 сентября 2025 года внесены изменения в Типовые формы договоров между объединением собственников имущества или простым товариществом с управляющим многоквартирным жилым домом, управляющей компанией или субъектами сервисной деятельности.

В частности, заголовок изложен в новой редакции – Типовой договор управления объектом кондоминиума.

Типовая форма договора между объединением собственников имущества (ОСИ) или простым товариществом (ПТ) и управляющим многоквартирным жилым домом или управляющей компанией изложены в новой редакции.

Договор заключается на основании решения собрания собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома и содержит сведения о составе и техническом состоянии общего имущества многоквартирного жилого дома на момент заключения договора.

Предусмотрено, что Объединение поручает, а Субъект управления принимает на себя обязательства совершать от имени и за счет Объединения все юридические и фактические действия, направленные на выполнение работ по управлению объектом кондоминиума, на достижение целей управления многоквартирным жилым домом.

За выполнение указанного поручения Объединение выплачивает Субъекту управления вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора.

Договор также содержит обязанности сторон.

Так, в обязанности ОСИ входит:

Использовать общее имущество в многоквартирном жилом доме в соответствии с его назначением.

Своевременно в порядке, установленном решением собрания собственников квартир, нежилых помещений, оплачивать предоставленные по настоящему договору услуги.

Незамедлительно сообщать Субъекту управления об обнаружении неисправности сетей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества коммунальных услуг, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.

Обязанности Субъекта управления:

Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями настоящего договора.

Формировать списки собственников квартир, нежилых помещений.

Осуществлять подготовку материалов для организации проведения собраний.

Организовывать исполнение решений собраний и Совета дома.

Обеспечивать сохранность объектов, входящих в состав общего имущества в многоквартирном жилом доме.

Заключать и исполнять договоры об оказании услуг.

Заключать договоры об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, их оплате, а также мониторинг исполнения договоров об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Составлять проекты смет расходов на управление объектом кондоминиума на один календарный год, ежемесячный и годовой отчет по управлению объектом кондоминиума, представление их на рассмотрение совету дома.

Представлять совету дома ежемесячный отчет по управлению объектом кондоминиума.

Обеспечивать свободный доступ собственникам квартир, нежилых помещений к информации об основных показателях деятельности, о заключенных договорах на оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума, порядке и условиях их оказания, стоимости.

Осуществлять мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности их подачи собственникам квартир, нежилых помещений.

В течение трех рабочих дней со дня прекращения действий договора по управлению объектом кондоминиума передает совету дома или председателю Объединения на основании акта приема-передачи:

– финансовую документацию (первичные, учетные документы, финансовую отчетность, документы, связанные с операциями по текущему счету), а также копии финансовой документации;

– техническую документацию на многоквартирный жилой дом;

– протоколы собраний;

– копии заключенных договоров об оказании услуг с организациями, предоставляющими коммунальные услуги;

– копии актов приемки оказанных услуг по управлению объектом кондоминиума;

– иные документы, связанные с управлением объектом кондоминиума;

– ключи от помещений, входящих в состав общего имущества объекта кондоминиума, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества объекта кондоминиума;

– иные технические средства и оборудование для управления объектом кондоминиума и эксплуатации общего имущества объекта кондоминиума.

Договор также содержит права и ответственность сторон.

Приказ вводится в действие с 29 сентября 2025 года.