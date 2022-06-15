Еще на год продлен пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ

Приказом Министерства финансов от 9 июня 2022 года пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ продлен до 1 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, увеличен срок исполнения уведомления с 5 рабочих дней до 10 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

Также уточнен порядок направления оповещений после применения ограничения доступа к ИС ЭСФ.

Поправки такие предусматривают, что извещения будут направляться только контрагентам рисковых налогоплательщиков, не исполнившим уведомление или в отношении которых применено ограничение выписки ЭСФ.

Так как в рамках пилотного проекта рисковым налогоплательщикам ограничивается только выписка ЭСФ, соответственно, отменяется применение ограничения доступа к ИС ЭСФ в части выписки электронных счетов-фактур.

Приказ вводится в действие с 25 июня 2022 года.