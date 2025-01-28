Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года
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Министр финансов приказом от 20 января 2025 года внес изменения в Правила и сроки реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.
Пилотный проект реализуется с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года в целях содействия налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками посредством ИС ЭСФ на территории Республики Казахстан в отношении налогоплательщиков, подлежащих регистрации в ИС ЭСФ, – говорится в документе.
В случае выявления в отношении участника ИС ЭСФ риска на основе системы управления рисками биометрическая идентификация проводится только 1 раз в день без ограничения количества выписки ЭСФ.
При этом общее количество проведений биометрической идентификации сокращено и не должно превышать трех раз вместо семи в течение календарного месяца, без ограничения количества выписки ЭСФ в таком месяце.
Приказ вводится в действие с 7 февраля 2025 года.
Ранее мы рассказывали, как проводят биометрию казахстанцев в банках и МФО.
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