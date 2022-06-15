Ввести запрет на ввоз растений могут в Казахстане

Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект «О растительном мире» с сопутствующими поправками. Документ направлен на защиту растительного мира Казахстана. Отдельные нормы регулируют бесконтрольный ввоз в республику чужеродных видов растений, передает корреспондент Zakon.kz.

В силу хищнического использования происходит истощение сырьевых запасов лекарственных растений. Росту неконтролируемого объема использования лекарственных растений способствует повышенный спрос на внешних рынках. Так, по данным таможенной статистики, основными рынками сбыта казахстанского корня солодки являются Китай, Турция и США. Например, с 2018 по 2021 год в Китай вывезено 32,7 тыс. тонн корня солодки, что значительно превышает рекомендуемый Институтом ботаники и фитоинтродукции объем. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Другим неурегулированным вопросом, по его словам, является бесконтрольный ввоз на территорию Казахстана чужеродных видов растений.

Уже имеются случаи, когда в страну были завезены чужеродные виды растений. Так, на территории Регионального природного парка «Медеу» наблюдается распространение чужеродного вида растения – завезенного из Северной Америки клена древесного «Acer negundo», который вытесняет абрикос обыкновенный и яблоню Сиверса. Также имеется угроза ввоза в страну чужеродных растительных ресурсов, зараженных инвазивными вредителями и болезнями. Например, в зеленых насаждениях Алматы наблюдается активное распространение Охридского минера, который повреждает каштаны, а также вредителя, который повреждает дубовые насаждения. Сериккали Брекешев

По его словам, отсутствие нормативно-правовой базы и неконтролируемое обращение с объектами растительного мира не только негативно отражается на сохранении растений, но и препятствует инвестициям в производство и переработку лекарственных растений.

Целью принятия законопроекта является введение правового регулирования отношений в области охраны, воспроизводства и рационального использования растительного мира на всей территории страны. В связи с этим существует необходимость принятия специального закона «О растительном мире». В сферу регулирования законопроекта войдут объекты растительного мира, произрастающие в естественных условиях, а также дикорастущие растения и их части, содержащиеся в специальных условиях, в целях сохранения генетических ресурсов. Положения законопроекта «О растительном мире» не распространяются на сельскохозяйственные растения, а также объекты растительного мира на приусадебных, дачных и садовых участках. Глава Минэкологии

Законопроект определяет порядок инвентаризации, государственного мониторинга и кадастра объектов растительного мира. Это позволит вести учет растительных ресурсов по всей стране, анализировать изменения их количественных и качественных характеристик, а также экономическую оценку объектов растительного мира.

Также устанавливается порядок озеленения населенных пунктов.

Законопроект, по словам министра, устанавливает требования к интродукции и гибридизации объектов растительного мира, а также запрет на ввоз чужеродных видов растений, представляющих угрозу для естественной флоры, а также уведомительный порядок в сфере обращения с отдельными видами растительного мира.

Отечественные предприятия будут иметь возможность на законных основаниях рационально использовать растительные ресурсы для производства фармацевтической, пищевой и технической продукции. Данная мера позволит развивать малый и средний бизнес, привлекать инвестиции в эту сферу, а также увеличить доходы госбюджета за счет введения платы за специальное использование растительного мира субъектами бизнеса. Казахстанцы же смогут осуществлять сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений для личного и домашнего пользования на безвозмездной основе и без разрешительных документов. Сериккали Брекешев

Отметим, что растительный мир Казахстана представляет собой более 6 тысяч видов деревьев, кустарников и трав. Из них около 1,5 тыс. видов являются лекарственными растениями, 390 видов занесены в Красную книгу Республики Казахстан, 110 видов реликтовых растений, а также 700 видов эндемичных растений.

В настоящее время перечень экспортируемых лекарственных растений включает 14 видов – солодка, ферула, цистанхе, туркестанский мыльный корень и другие.