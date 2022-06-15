Курьер украл велосипед в Нур-Султане
Фото: pixnio
В Нур-Султане полицейскими задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в краже велосипеда, сообщает Zakon.kz.
В ходе расследования установлено, что мужчина работает курьером по доставке товаров. В вечернее время, доставляя детские подгузники, он около подъезда дома увидел велосипед марки «Барс». Доставив товар, мужчина сел на велосипед и уехал. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Курьера удалось задержать, проследив его маршрут по камерам видеонаблюдения. Он был задержан.
Мужчина дал признательные показания, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Пресс-служба ДП Нур-Султана
По данному факту проводится досудебное расследование.
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