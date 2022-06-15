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Пожар и массовое ДТП произошли на трассе «Западная Европа – Западный Китай»

Западная Европа Западный Китай ДТП Фото: ДП Жамбылской области
Один из участников ДТП скончался на месте, девятерых пострадавших доставили в больницу, троих из них – в реанимационное отделение, сообщает Zakon.kz.

15 июня в 03.00 на 544 км трассы «Западная Европа – Западный Китай» загорелся прицеп грузовика Scania. Движение авто было остановлено.

Спустя 40 минут, не доезжая 600 метров до горящего прицепа, водитель грузовика DAF попал в ДТП и «собрал» 10 автомобилей, которые стояли в попутном направлении.

Среди пострадавших авто две Toyota Camry, Audi 100, два пассажирских автобуса Van Hool, Chevrolet Cobalt, Daimler Chrysler, BMW X5, Toyota Alphard и Audi 80.

После столкновения загорелись оба автобуса, грузовик DAF и Audi.

На месте скончался пассажир Toyota Camry, девятерых пострадавших доставили в больницу, из них троих – в реанимационное отделение.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК, назначены необходимые экспертизы.

В полиции отметили, что на 554 км автодороги установлен дорожный знак 3.4 — «Движение грузовых автомобилей запрещено», запрещающий спуск через новый перевал Куюк. Однако водители грузовиков игнорируют требования.

Данияр Кунафин
Казахстан
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