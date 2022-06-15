Задержание вымогателя в Актобе попало на видео

В Актобе полицейские задержали вымогателя, сообщает Zakon.kz.

4 июня в полицию с заявлением о факте вымогательства денежных средств обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ранее не знакомый ему парень, угрожая насилием, завладел денежными средствами в размере более одного миллиона тенге. Но злоумышленник на этом не остановился. Спустя некоторое время он потребовал с пострадавшего еще 1 млн 500 тыс. тенге. ДП Актюбинской области

Сотрудниками полиции совместно с бойцами спецподразделения в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий при передаче денежных средств в сумме 450 тыс. тенге был задержан с поличным ранее судимый 32-летний подозреваемый.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 УК РК «Вымогательство», подозреваемый взят под стражу.