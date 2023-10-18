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Задержание вымогателей в Караганде попало на видео

Задержание вымогателей в Караганде попало на видео Фото: pexels
В Караганде полицейские задержали группу вымогателей, сообщает Zakon.kz.

Три  молодых человека обратились в управление по борьбе с организованной преступностью. Они сообщили, что им угрожали и заставили оформить два микрозайма на 27 тысяч тенге и 57 тысяч тенге, товарный кредит на покупку сотового телефона стоимостью 850 тысяч тенге, а также отобрали мобильник у одного из потерпевших.

Данный факт зарегистрирован в полиции по статье "Вымогательство".

"Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения "Арлан" задержали троих подозреваемых в возрасте 18 и 20 лет. Изъяли вещественные доказательства, в том числе пистолет, принадлежащий одному из фигурантов. Двоих подозреваемых водворили в изолятор временного содержания", – сказал начальник ДП области Санжар Адилов.

Как отметили в полиции, в настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее в Актобе полицейские задержали вымогателей. Они удерживали двоих людей в съемной квартире и угрожали им физической расправой. 

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Анастасия Стативкина
Караганда Карагандинская область
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