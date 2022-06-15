Отстрел сайгаков могут разрешить в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в кулуарах Мажилиса Парламента прокомментировал вопрос о том, как будут регулировать численность сайгаков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас закончится биообоснование. После биообоснования будут установлены четкие, конкретные лимиты по регулированию численности сайгаков. Регулирование – в том числе есть и отстрел этих животных. Еще раз говорю – это будет сделано, и приниматься решение будет только на биологическом научном обосновании. Строго будут определены лимиты. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

По его словам, сейчас создана рабочая группа, в рамках которой этот вопрос рассматривается. В рабочую группу входят представители всех заинтересованных госорганов, Генеральной прокуратуры, МВД.

Мы всю работу проделываем, чтобы не допустить легализацию браконьерства. Все эти вопросы предметно рассматриваются. Думаю, что будет выверенное, четкое решение. Глава Минэкологии

Министр также отметил, что биообоснование будет распространяться на всю территорию Казахстана для всех популяций – это бетпакдалинская, устюртская и уральская. Сейчас основная проблема – по Западно-Казахстанской области.