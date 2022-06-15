Казахстанские хоккеистки заняли второе место на отборе к Азиаде-2022
В соперничестве с шестью сборными азиатского континента казахстанские девушки показали себя с очень хорошей стороны, выиграв пять матчей и один проиграв. Уступили казахстанские хоккеистки только сборной Гонконга – 0:4, которая и стала победителем отборочного турнира.
— Asian Hockey Federation (@asia_hockey) June 10, 2022
Hong Kong Vs Kazakhstan
Moments of the Match#wagq2022 pic.twitter.com/tiDgrDtrF9
Бронзовых медалей удостоились представители Сингапура. По ходу турнира казахстанская дружина обыграла сборные Сингапура – 2:0, Шри-Ланки – 9:2, Камбоджи – 9:0, Узбекистана – 2:0, Индонезии – 1:0.
Фото: Twitter/asia_hockey
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