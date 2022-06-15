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Казахстанские хоккеистки заняли второе место на отборе к Азиаде-2022

Хоккей на траве Серебро Фото: Twitter/asia_hockey
С 6 по 14 июня в Джакарте (Индонезия) прошел отборочный турнир Азиатских игр-2022 по хоккею на траве среди женских команд с участием сборной Казахстана, которая завоевала серебряные медали этих состязаний, сообщает Zakon.kz.

В соперничестве с шестью сборными азиатского континента казахстанские девушки показали себя с очень хорошей стороны, выиграв пять матчей и один проиграв. Уступили казахстанские хоккеистки только сборной Гонконга – 0:4, которая и стала победителем отборочного турнира.

Бронзовых медалей удостоились представители Сингапура. По ходу турнира казахстанская дружина обыграла сборные Сингапура – 2:0, Шри-Ланки – 9:2, Камбоджи – 9:0, Узбекистана – 2:0, Индонезии – 1:0.

Хоккей на траве Отбор на Азиаду

Фото: Twitter/asia_hockey

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Куандык Шынасилов
Индонезия
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