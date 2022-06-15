Казахстанские хоккеистки заняли второе место на отборе к Азиаде-2022

Фото: Twitter/asia_hockey

С 6 по 14 июня в Джакарте (Индонезия) прошел отборочный турнир Азиатских игр-2022 по хоккею на траве среди женских команд с участием сборной Казахстана, которая завоевала серебряные медали этих состязаний, сообщает Zakon.kz.