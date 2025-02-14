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Спорт

Хоккеистки Казахстана завоевали серебряную медаль Азиады

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 08:59 Фото: пресс-служба НОК РК
14 февраля женская сборная по хоккею завоевала серебряную медаль Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче с Кореей наша команда одержала победу со счетом 3:0, передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета. Отрадно, что такое событие произошло в заключительный день Азиатских игр в Харбине.

Фото: пресс-служба НОК РК

  • 0:1 – Алдабергенова (Шегай, Турсынова) – 05:58 ГБ
  • 0:2 – Буторина – 43:23
  • 0:3 – Молдабай – 53:30

Фото: пресс-служба нок

Накануне фигурист Михаил Шайдоров завоевал "бронзу" Азиатских игр.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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