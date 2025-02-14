Хоккеистки Казахстана завоевали серебряную медаль Азиады
Фото: пресс-служба НОК РК
14 февраля женская сборная по хоккею завоевала серебряную медаль Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.
В решающем матче с Кореей наша команда одержала победу со счетом 3:0, передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета. Отрадно, что такое событие произошло в заключительный день Азиатских игр в Харбине.
Фото: пресс-служба НОК РК
- 0:1 – Алдабергенова (Шегай, Турсынова) – 05:58 ГБ
- 0:2 – Буторина – 43:23
- 0:3 – Молдабай – 53:30
Фото: пресс-служба нок
Накануне фигурист Михаил Шайдоров завоевал "бронзу" Азиатских игр.
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