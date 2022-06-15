Казахстан продлит квоту на экспорт пшеницы и муки

Министерство сельского хозяйства Казахстана принимает меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции, сообщает Zakon.kz.

Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняло решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслин в размере 550 тысяч тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тысяч тонн.

Министерство сельского хозяйства Казахстана принимает меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции.

До 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тысяч тонн муки.

Согласно данным Зернового союза Казахстана, по состоянию на 13 июня освоение квоты по пшенице составляет 69%, муки – 86%.