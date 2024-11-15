Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент: Казахстан – один из мировых лидеров по экспорту пшеницы и муки

Президент: Казахстан – один из мировых лидеров по экспорту пшеницы и муки, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 15:51 Фото: akorda.kz
Выступая 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с предстоящим профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Текст выступления президента приводится в Telegram-канале Акорды.

"Рад приветствовать вас на первом Форуме работников сельского хозяйства! Прежде всего, хотел бы поздравить всех с предстоящим профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Символично, что наше мероприятие совпало еще с одним знаменательным событием – 70-летием начала освоения целины в Казахстане. Безусловно, вам известно о том, что результаты этой масштабной кампании получили неоднозначные оценки".Касым-Жомарт Токаев

Однако, как отметил глава государства, "именно благодаря целине отечественная аграрная отрасль претерпела значительные позитивные изменения, а наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире".

"Заметно улучшилась социальная инфраструктура, на карте страны появились новые населенные пункты. Поэтому мне сегодня в первую очередь хотелось бы отметить деятельность целинников-первопроходцев и аграриев, которые достойно продолжают их славный путь. Только что мы посетили специализированную выставку. Наше большое достижение – высокое качество отечественной продукции, значительная часть которой поставляется на экспорт. Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что Казахстан входит в десятку крупнейших стран – экспортеров пшеницы, а также входит в число лидеров по экспорту муки.

"Несмотря на то, что нынешний год выдался сложным, мы смогли собрать рекордный за последние 10 лет урожай – 26,7 млн тонн зерна. Поздравляю наших аграриев и выражаю им искреннюю благодарность за это замечательное достижение! Как говорится, "по труду и почет". Думаю, что эти слова следует адресовать нашим сельчанам за их самоотверженную работу. Надо сказать, что и государство в рамках новой экономической политики предприняло ряд конкретных шагов, оказало необходимую поддержку отрасли".Касым-Жомарт Токаев

23 октября 2024 года министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на заседании правительства рассказал, каким образом была достигнута высокая урожайность в 2024 году.

Читайте также

Форум по проекту Алаяк, АФМ
Более 200 мошеннических схем раскрыто в Казахстане усилиями проекта "Alayaq.net"
Дорожный знак пешеходного перехода, дорожное движение, дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходы, дорога
Акимат Алматы выступил с важным обращением к водителям
Церемония вручения государственных наград, государственные награды, орден, ордена, медаль, медали
Госнаграды Казахстана пополнятся новыми почетными званиями
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Урожай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: