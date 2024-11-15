Президент: Казахстан – один из мировых лидеров по экспорту пшеницы и муки

Выступая 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с предстоящим профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Текст выступления президента приводится в Telegram-канале Акорды.

"Рад приветствовать вас на первом Форуме работников сельского хозяйства! Прежде всего, хотел бы поздравить всех с предстоящим профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Символично, что наше мероприятие совпало еще с одним знаменательным событием – 70-летием начала освоения целины в Казахстане. Безусловно, вам известно о том, что результаты этой масштабной кампании получили неоднозначные оценки". Касым-Жомарт Токаев

Однако, как отметил глава государства, "именно благодаря целине отечественная аграрная отрасль претерпела значительные позитивные изменения, а наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире".

"Заметно улучшилась социальная инфраструктура, на карте страны появились новые населенные пункты. Поэтому мне сегодня в первую очередь хотелось бы отметить деятельность целинников-первопроходцев и аграриев, которые достойно продолжают их славный путь. Только что мы посетили специализированную выставку. Наше большое достижение – высокое качество отечественной продукции, значительная часть которой поставляется на экспорт. Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что Казахстан входит в десятку крупнейших стран – экспортеров пшеницы, а также входит в число лидеров по экспорту муки.

"Несмотря на то, что нынешний год выдался сложным, мы смогли собрать рекордный за последние 10 лет урожай – 26,7 млн тонн зерна. Поздравляю наших аграриев и выражаю им искреннюю благодарность за это замечательное достижение! Как говорится, "по труду и почет". Думаю, что эти слова следует адресовать нашим сельчанам за их самоотверженную работу. Надо сказать, что и государство в рамках новой экономической политики предприняло ряд конкретных шагов, оказало необходимую поддержку отрасли". Касым-Жомарт Токаев

23 октября 2024 года министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на заседании правительства рассказал, каким образом была достигнута высокая урожайность в 2024 году.