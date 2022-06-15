Советы специалиста: какие овощи и фрукты полезно есть летом

Наступил сезон овощей и фруктов. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев рассказал, как отличить натуральные овощи от ненатуральных, а также о том, как определить полезные вещества в овощах и фруктах, сообщает Zakon.kz.

Как отличить натуральные овощи от ненатуральных

Поскольку растения, выращенные без применения нитратов, растут медленнее, у них есть больше времени на то, чтобы приобрести насыщенный вкус и аромат. Это и есть натуральные овощи и фрукты.

При их покупке обращайте внимание на внешний вид, покупайте их в установленных торговых местах.

Как найти овощи с витаминами

Овощи с витаминами – это те, которые созревали в естественных условиях, в сезон. В недозревших овощах и фруктах витаминов меньше, так как именно во время созревания они набирают витамины.

Созревшие овощи и фрукты содержат необходимый набор микроэлементов.

Рекомендуем чаще употреблять местные овощи и фрукты, точнее, которые растут у нас, так как завозные овощи и фрукты перед транспортировкой обычно отправляют в недозрелом виде. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев

По его словам, полезные вещества в ягодах и фруктах можно определить по цвету плода.

Красный цвет – это витамин А (ретинол) и витамин С (аскорбиновая кислота). Помимо полезных свойств, такие овощи и фрукты имеют привлекательный внешний вид, улучшая наше настроение и аппетит. Ретинол и аскорбиновая кислота – мощные антиоксиданты.

Красные овощи и фрукты также укрепляют иммунитет, улучшают перистальтику кишечника, способствуют всасыванию питательных веществ, также при их употреблении снижается риск развития патологии сердечно-сосудистой системы и зрения, и даже онкологических заболеваний.

Ешьте больше ягод и фруктов красного цвета – малина, клубника, земляника, некоторые сорта яблок и смородины, граната, арбуз, клюква. Из овощей – сладкий перец, помидоры, крымский лук, редис.

Оранжевый цвет говорит о наличии витамина А. В продуктах оранжевого цвета больше всего содержится бета-каротина, из которого синтезируется витамин А. Ягоды и фрукты оранжевого цвета – апельсины, мандарины, персики, манго, абрикосы, папайа. Овощи – морковь, тыква, батат.

Желтый – этот цвет является рекордсменом по содержанию витамина С (аскорбиновой кислоты). Он восстанавливает нормальную работу иммунной системы, укрепляет стенки сосудов и участвует в обменных процессах.

Ешьте больше овощей и фруктов желтого цвета: лимон, ананас, банан, цитрон, груша, желтый инжир. Овощи: тыква, болгарский перец, кукуруза.

Зеленый – это цвет витаминов группы В: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В6 (пиридоксин),В9 (фолиевая кислота), В12 (кобаламин).

Чтобы получить эти витамины, добавьте в рацион киви, авокадо, некоторые сорта винограда, грушу, а также горох, артишок, зеленые помидоры и перец, огурцы, капусту, спаржу.

Фиолетовый цвет говорит о наличии антоцианина. Это вещество укрепляет нервную и сердечно-сосудистую системы, иммунитет и снижает вероятность развития злокачественных новообразований, также оно стабилизирует показатели давления и холестерина.

Добавьте в рацион чернику, клюкву, малину, ежевику, черную смородину, вишню, баклажаны, виноград.

Какие овощи и фрукты поддерживают иммунитет

Так, витамин С укрепляет иммунитет и защищает его от вирусов и бактерий. Говорят, достаточно лишь дольки лимона в день, чтобы получить оптимальную порцию витамина. А если говорить об апельсине, то, например, в одном апельсине содержится суточная норма витамина С, также цитрусовые богаты флавоноидами, которые увеличивают антиоксидантный эффект этого витамина.

Красные помидоры, гранаты, грейпфруты, а также краснокочанная капуста и клюква особенно полезны для иммунитета, и это помимо того, что такой вкусный набор служит защитой сердца благодаря высокому содержанию ликопина и эллаговой кислоты.

Морковь и тыква тоже укрепляют иммунитет благодаря таким элементам, как бета-каротин, альфа-каротин, лютеин, кверцетин и другим веществам, которые могут быть преобразованы в витамин А.

Кверцетин – один из флавонидов (веществ, придающих фруктам и овощам характерный цвет) – известен своими противовоспалительными свойствами и, согласно последним исследованиям, замедляет действие вируса гриппа и помогает организму выработать антитела. Кверцетин содержится в большом количестве в яблоках, брокколи, помидорах и во всех ярких овощах и фруктах.

Как говорилось ранее, включите в рацион цветные овощи. Речь идет о красных, оранжевых, желтых, пурпурных овощах и зелени. В их составе есть бета-каротин – вещество, которое называют предшественником витамина А. Он, в свою очередь, стимулирует выработку клеток, которые борются с микробами. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев

Эксперт также посоветовал не забывать о чесноке, луке и хрене.

Чеснок, лук, хрен, свекла, сельдерей и морковь богаты фитонцидами — активными веществами, убивающими бактерии, также они содержат много растительной клетчатки.

Какие заболевания распространяются во время сезона овощей и фруктов

Сразу хотелось бы рассказать про острые кишечные инфекции (ОКИ), возбудители которых – многочисленная группа бактерий, вирусов, которые могут вызывать дисфункцию кишечника. Наиболее часто из бактериальных ОКИ в клинической практике встречаются заболевания, обусловленные дизентерийными палочками, патогенными кишечными палочками. Одной из частых причин кишечных инфекций являются вирусы: ротавирусы, норовирусы, аденовирусы. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев

По словам специалиста, возбудители ОКИ устойчивы во внешней среде, могут длительное время сохраняться на руках, посуде, игрушках и предметах обихода, в почве и воде. Некоторые из них способны размножаться в продуктах питания при комнатной или даже более низкой температуре. Они обычно погибают при кипячении и обработке дезинфицирующими средствами.

Общеизвестно, что острые кишечные инфекции – это болезнь грязных рук.

Как происходит заражение

Основной механизм передачи – фекально-оральный (когда возбудитель попадает в рот с мельчайшими частичками фекалий), реализующийся пищевым, водным и контактно-бытовым путями.

Факторами передачи являются пища, вода, предметы обихода, игрушки, инфицированные больными, в передаче некоторых инфекций имеют значение насекомые (мухи, тараканы). Заражению ОКИ способствуют антисанитарные условия жизни, несоблюдение простых правил личной гигиены, – рассказал Ержан Байтанаев.