Данные о составе госкомиссии скроют при госзакупках

Министерство финансов РК подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В частности, для минимизации коррупционных рисков при проведении процедур госзакупок предлагается скрыть данные состава конкурсной комиссии на веб-портале от потенциальных поставщиков до полного завершения процедуры способом конкурса и аукциона.

Сейчас данные состава конкурсной комиссии доступны с момента опубликования закупок. В результате возникает риск взаимосотрудничества с потенциальными поставщиками, что может повлиять на итог государственных закупок.

Также в Типовом договоре о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации планируется дополнить обязанности проектировщика/исполнителя обязанностью подписать авторский договор о передаче имущественных (исключительных) прав в течение 5 рабочих дней после выдачи положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы.

Это делается с целью передачи прав заказчику по проектам, финансируемым за счет госбюджета, для распространения и повторного использования предпроектной и проектной документации.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 июня.