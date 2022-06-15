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Саблистки из сборной РК завоевали «бронзу» азиатского первенства

Сабля ЧА Бронза Фото: Instagram/drs_kz
На Чемпионате Азии, который проходит в столице Южной Кореи, сборная Казахстана по фехтованию на саблях среди женщин завоевала бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

В состав бронзовых призеров Чемпионата Азии вошли Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Татьяна Приходько и Анастасия Гулик. В четвертьфинале турнира казахстанки одолели представительниц Гонконга со счетом 45:43, а в полуфинале уступили сборной Южной Кореи – 34:45.

Уже через полтора месяца нас ждет Чемпионат мира, который пройдет в столице Египта, в городе Каире. Поэтому все взоры направлены туда. Надеемся выступить там насколько возможно успешно.Алексей Писцов, главный тренер сборной РК по фехтованию.

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Куандык Шынасилов
Южная Корея
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