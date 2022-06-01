В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ

Ровно месяц остался для того, чтобы всем жителям многоквартирных домов перейти в объединения собственников имущества (ОСИ) или в простые товарищества (ПТ). С 1 июля КСК должны прекратить свою работу, передает Zakon.kz.

Чем отличается ОСИ от ПТ

ОСИ – это юридическое лицо, являющееся, по сути, некоммерческой организацией (НКО), и его налогообложение осуществляется согласно нормам, применяемым к НКО. ОСИ должно быть зарегистрировано в Минюсте и иметь свой устав.

Простое товарищество (ПТ) – это непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир и нежилых помещений без образования юридического лица. Регистрации и устава не требует.

До перехода на новое управление жилыми домами остался месяц, но, как показывает практика, казахстанцы не торопятся взять на себя ответственность за управление собственным домом. К примеру, в Алматы, самом крупном мегаполисе страны, на ОСИ и ПТ перешло всего 60,2% жилых домов. И тому есть масса причин.

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Что нужно сделать?

1-й шаг. Уведомляем всех собственников квартир, нежилых помещений о предстоящем собрании (за 10 дней до проведения собрания).

Созывается собрание инициативной группой из не менее чем 10% собственников.

2-й шаг. Утверждаем повестку дня:

выбор формы управления (ОСИ, ПТ);

избрание председателя ОСИ или доверенного лица ПТ (сроком на один год);

избрание членов Совета дома (не менее трех собственников сроком на три года);

избрание ревизора или ревизионной комиссии (не менее трех собственников сроком на три года);

утверждение устава.

3-й шаг. Проводим собрание.

При участии более половины собственников решение принимается большинством голосов из числа присутствующих.

При отсутствии кворума проводим письменный опрос.

4-й шаг. Письменный опрос.

При участии более половины собственников квартир, нежилых помещений решение принимается большинством голосов из числа участвующих.

5-й шаг. Подводим итоги голосования.

Оформляем протоколом с приложением листов регистрации и голосования.

6-й шаг. Регистрация ОСИ.

Перечень документов, который требуется для регистрации в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»:

заявление; протокол собрания; два экземпляра Устава; квитанция об оплате госпошлины.

По результатам выдается справка о государственной регистрации юридического лица.

7-й шаг. Открываем текущий и сберегательный счет.

8-й шаг. Председатель ОСИ направляет уведомление о создании ОСИ в действующий орган управления (КСК, ПКСК, ПК) и жилищную инспекцию.

9-й шаг. Заключаем договоры с поставщиками услуг и субъектами сервисной деятельности. Председателем ОСИ предоставляется свидетельство о государственной регистрации и акт приема-передачи.

10-й шаг. Управляем своим домом с заботой и ответственностью.

Новые формы управления многоквартирными жилыми домами работают по принципу «одно объединение собственников имущества – один счет». Так обеспечивается прозрачность использования собранных средств жителей.

Собранные средства направляются только на управление и содержание конкретного многоквартирного жилого дома.

Всего в Казахстане переходу на ОСИ и ПТ подлежат 50 427 многоквартирных жилых домов. На данный момент создано 3594 ОСИ и 35 033 простых товариществ.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», который предусматривает смену КСК на ОСИ и простые товарищества, вступил в силу с 7 января 2020 года.

Согласно закону КСК, ПКСК, ПК могут работать только до 1 июля 2022 года, а потом по акту передать совету многоквартирного жилого дома (МЖД) все имеющиеся технические, финансовые и другие документы и ликвидироваться в порядке, предусмотренном законодательством РК.