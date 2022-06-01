В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Чем отличается ОСИ от ПТ
ОСИ – это юридическое лицо, являющееся, по сути, некоммерческой организацией (НКО), и его налогообложение осуществляется согласно нормам, применяемым к НКО. ОСИ должно быть зарегистрировано в Минюсте и иметь свой устав.
Простое товарищество (ПТ) – это непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир и нежилых помещений без образования юридического лица. Регистрации и устава не требует.
До перехода на новое управление жилыми домами остался месяц, но, как показывает практика, казахстанцы не торопятся взять на себя ответственность за управление собственным домом. К примеру, в Алматы, самом крупном мегаполисе страны, на ОСИ и ПТ перешло всего 60,2% жилых домов. И тому есть масса причин.
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Что нужно сделать?
1-й шаг. Уведомляем всех собственников квартир, нежилых помещений о предстоящем собрании (за 10 дней до проведения собрания).
Созывается собрание инициативной группой из не менее чем 10% собственников.
2-й шаг. Утверждаем повестку дня:
выбор формы управления (ОСИ, ПТ);
избрание председателя ОСИ или доверенного лица ПТ (сроком на один год);
избрание членов Совета дома (не менее трех собственников сроком на три года);
избрание ревизора или ревизионной комиссии (не менее трех собственников сроком на три года);
утверждение устава.
3-й шаг. Проводим собрание.
При участии более половины собственников решение принимается большинством голосов из числа присутствующих.
При отсутствии кворума проводим письменный опрос.
4-й шаг. Письменный опрос.
При участии более половины собственников квартир, нежилых помещений решение принимается большинством голосов из числа участвующих.
5-й шаг. Подводим итоги голосования.
Оформляем протоколом с приложением листов регистрации и голосования.
6-й шаг. Регистрация ОСИ.
Перечень документов, который требуется для регистрации в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»:
заявление;
протокол собрания;
два экземпляра Устава;
квитанция об оплате госпошлины.
По результатам выдается справка о государственной регистрации юридического лица.
7-й шаг. Открываем текущий и сберегательный счет.
8-й шаг. Председатель ОСИ направляет уведомление о создании ОСИ в действующий орган управления (КСК, ПКСК, ПК) и жилищную инспекцию.
9-й шаг. Заключаем договоры с поставщиками услуг и субъектами сервисной деятельности. Председателем ОСИ предоставляется свидетельство о государственной регистрации и акт приема-передачи.
10-й шаг. Управляем своим домом с заботой и ответственностью.
Новые формы управления многоквартирными жилыми домами работают по принципу «одно объединение собственников имущества – один счет». Так обеспечивается прозрачность использования собранных средств жителей.
Собранные средства направляются только на управление и содержание конкретного многоквартирного жилого дома.
Всего в Казахстане переходу на ОСИ и ПТ подлежат 50 427 многоквартирных жилых домов. На данный момент создано 3594 ОСИ и 35 033 простых товариществ.
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», который предусматривает смену КСК на ОСИ и простые товарищества, вступил в силу с 7 января 2020 года.
Согласно закону КСК, ПКСК, ПК могут работать только до 1 июля 2022 года, а потом по акту передать совету многоквартирного жилого дома (МЖД) все имеющиеся технические, финансовые и другие документы и ликвидироваться в порядке, предусмотренном законодательством РК.
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