«Национальный курултай» звучит гордо и красиво – Марат Башимов

Директор Экспертного института европейского права и прав человека, председатель Комиссии по вопросам помилования при президенте РК Марат Башимов прокомментировал создание Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, это очень важная идея, которая будет способствовать дальнейшему развитию общественной консолидации и укреплению общенациональных ценностей. Сегодня это архиважная задача, считает Марат Башимов.

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Приятно, что в состав Национального курултая попали известные государственные и общественные деятели, представляющие партии, неправительственный сектор, бизнес и эксперт-сообщества, поделился своими впечатлениями Башимов.

Причем этот состав будет не постоянным, он будет периодически обновляться, и это правильно. К слову, я тоже вошел в этот список. Директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов

Также в списке членов Национального курултая отмечены такие известные люди, как космонавт, Халық қаһарманы Токтар Аубакиров, общественный деятель Ермурат Бапи, председатель правления НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, председатель Попечительского совета Казахстанского объединения немцев «Возрождение» Евгений Больгерт, президент Ассоциации онкологов Диляра Кайдарова и многие другие.

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– Я три года был членом Национального совета общественного доверия, и за это время прошло очень много политических и правовых реформ, которые и подвели нас к принятию новой Конституции путем референдума, прошедшего в Казахстане 5 июня 2022 года, – отметил эксперт.

Дальнейшее движение логически вытекает из того, что в наше очень сложное геополитическое время обсуждение внутренних и внешнеполитических вопросов требует общественного согласия и поддержки. В этом плане вытекает сама идея консолидации определенных общественных институтов, социальных слоев через призму их представителей. Марат Башимов

Это очень важно и актуально, поэтому президент и предложил включить в состав Национального курултая представителей общественных институтов, считает эксперт.

Важно, что после принятия новой Конституции появляются новые вопросы, связанные с дальнейшей демократизацией общественных процессов, с реформой в политико-правовой сфере, реформой социально-экономических институтов. Но главной целью должно быть повышение благосостояния граждан, и этот процесс должен укрепляться, расширяться. Марат Башимов

Говоря об этом, эксперт подчеркнул, что очень красиво и гордо звучит название Национальный курултай. Слово «курултай» на казахском языке имеет хороший, глубокий смысл, оно ассоциируется в истории с обсуждением каких-то общественно значимых вопросов и проблем, с принятием верных, взвешенных решений. Поэтому создание Национального курултая при президенте вносит позитивный смысл в решение будущих проблем страны.