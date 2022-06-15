Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовило приказ, которым вносятся изменения в график работы Центров обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг будет осуществляться через Государственную корпорацию с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 18:00 без перерыва.

При этом дежурные отделы обслуживания населения Госкорпорации будут работать с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00, кроме праздничных и выходных дней.

В настоящее время ЦОНЫ работают с 9:00 до 20:00 без перерыва, кроме воскресенья и праздничных дней.

Как поясняют в министерстве, изменение графика работы связано с сокращением численности сотрудников.

По состоянию на январь 2021 года по Республике Казахстан штатная численность работников отделов по обслуживанию населения составляла 8 967 единиц. На сегодняшний день штатная численность операторов составляет 8 379,5 ед., фактически – 7 062,5 единицы. Также планируется сокращение численности работников Государственной корпорации на 30%. В связи с чем переход на двухсменный график работы (с 9:00 до 18:00 и с 11:00 до 20:00) считаем нецелесообразным, – говорится в документе.

Как считают в ведомстве, переход на рабочий график с 9:00 до 18:00 показывает положительную динамику, позволяет перевести работников на односменный график работы и внедрить систему сдельной оплаты труда и как результат –обеспечить высокую работоспособность работников.

Вместе с тем отмечается, что есть ряд дополнительных каналов по предоставлению государственных услуг, не обращаясь в отделы по обслуживанию населения (например, портал «электронного правительства» egov.kz, мобильное приложение egovmobile, мобильное приложение «ЦОН», с помощью которого можно получить некоторые виды государственных услуг посредством видеозвонка).

Кроме того, сокращение рабочего графика и внедрение дежурных ЦОН положительно сказывается на экономии бюджета за коммунальные услуги, – резюмировали в МЦРИАП.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 июня.