Будут ли работать ЦОНы и спецЦОНы 30 августа

Появился график работы центров обслуживания населения и специализированных ЦОНов, сообщает Zakon.kz.

Его 27 августа 2024 года опубликовало НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"В связи с празднованием Дня Конституции центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 30 августа", – говорится в Instagram госкорпорации.

В "Правительстве для граждан" отметили, что суббота, 31 августа, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут работать с 09:00 до 13:00.

"С понедельника, 2 сентября, центры будут принимать граждан по обычному графику с 09:00 до 18:00, дежурные ЦОНы – до 20:00. При этом спецЦОНы в будни будут работать до 18:00, дежурные – по субботам до 13:00", – добавили в госкорпорации.

Ежегодно 30 августа в Казахстане отмечают День Конституции. В 2024 году государственный праздник выпал на пятницу, и этот день будет днем отдыха.