Композитор Шамши Калдаяков — «король казахского вальса»

Шамши Калдаяков — казахский композитор, автор 55 лирических произведений, таких как «Ана туралы жыр», «Ақ сұңқарым» , «Қара көз» и многих других. Песня «Мой Казахстан», написанная им в 1956 году, стала новым гимном Республики Казахстан с 2006 года, сообщает Zakon.kz.

Сегодня 15 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении Шамши Калдаякову высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

Казахстанский самородок народной казахстанской культуры родился 15 августа в 1930 году в селе «Тимур» Отырарского район Туркестанской области.

Шамши вырос в семье тружеников. Его родители хорошо играли на национальных музыкальных инструментах. Мама будущего композитора хорошо пела. А сам Шамши с юности писал свои первые песни и играл на мандолине.

На родине композитора, дом в котором жила его семья, восстановлен. Теперь там музей.

Многое из его творчества было написано на мелодию вальса, например, «Қуаныш вальсі» (Вальс радости), «Қайдасын» (Где же ты), «Бақыт кұшағында» (В объятиях счастья).

Умение сочетать в своих лирических песнях ноты вальса и мотивы степных песен-сказаний принесло композитору всенародную любовь. Шамши Калдаякова стали величать «королем казахстанского вальса».

Такой нестандартный подход к музыке оценили далеко не все.

Калдаякова отчислили из консерватории с формулировкой «за неправильную гармонию». Он восстанавливался несколько раз, но получить профильное образование так и не удалось.

За это время Шамши успел отучиться на двух курсах факультета журналистики КазГУ имени аль-Фараби.

Шамши Калдаяков был поистине народным композитором. К сожалению почитателей его таланта, членом Союза композиторов при жизни он так и не стал. А звание «Народного артиста» Казахстана ему присвоили за два месяца до смерти - в 1991 году.

Песни Шамши Калдаякова в разные годы исполняли деятели казахского искусства, такие как: Роза Багланова, Бибигуль Тулегенова, Рашид Абдуллин, Рашид Мусабаев, Зейнеп Койшибаева, Нургали Нусипжанова и другие.

Интересные факты, связанные с именем композитора:

Динмухамед Кунаев узнал о существовании Калдаякова от президента Шарля де Голля во время официального визита во Францию в 1969 году.

Вскоре по распоряжению Кунаева, Калдаякову вручили ключи от трехкомнатной квартиры в новом доме на престижном проспекте Ленина в Алма-Ате ( ныне проспект Достык в Алматы).

С 1992 года ежегодно проводится республиканский конкурс-фестиваль имени Шамши Калдаякова, который теперь стал Международным фестивалем песен имени Шамши Калдаякова «Менің Қазақстаным».

Именем Калдаякова названы улицы: в городах Алматы (бывшая «8 марта»), Актобе, Шымкенте и в Нур-Султане.

В 2006 году ему был установлен памятник на родине в Шымкенте (Туркестанская область) на улице его имени.

В 2010 году к 80-летнему юбилею Шамши Калдаякова в центре Шымкента построили целый комплекс «Мир Шамши» и открыли еще один новый памятник.

Именем Шамши Калдаякова названо село Шамши Калдаяков в Каргалинском районе Актюбинской области (до 2007 года Александровка).

Именем Калдаякова названы Южно-казахстанская областная филармония имени Шамши Калдаякова в Шимкенте, музыкальная школа в селе Шаульдер Туркестанской области.

В 1991 году снят документальный фильм о Каялдакове «Жылдарым менім, жырларым менім» (реж. Тилеген Ахметов)

В 2019 году в Алма-Ате был открыт памятник Шамши Калдаякову.

Шамши Калдаяков умер в Алма-Ате (Алматы) 29 февраля 1992 года, похоронен на кладбище Кенсай.