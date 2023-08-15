Песня, ставшая гимном. 15 августа – День рождения Шамши Калдаякова

Шамши Калдаяков - казахский композитор, народный артист Казахстана, "король казахского вальса". Сегодня, 15 августа, исполняется 93 года со дня его рождения.

Шамши Калдаяков внес особый вклад в культурное наследие страны: он написал более 55 лирических произведений, таких как "Ана туралы жыр", "Ақ сұңқарым" , "Қара көз" и другие; его называют "королем вальса", потому что много популярных песен было написано именно на мелодию вальса - "Қуаныш вальсі" (Вальс радости), "Қайдасын" (Где же ты), "Бақыт кұшағында" (В объятиях счастья). И, наконец, в 1956 году он написал песню "Мой Казахстан", которая с небольшими изменениями с 2006 года стала новым гимном Республики Казахстан.

Будущий народный артист Казахстана родился 15 августа 1930 года в селе Тимур Отырарского района Туркестанской области в семье простых тружеников. Но его родители были творческими людьми, играли на национальных музыкальных инструментах, пели, поэтому атмосфера творчества окружала его с детства. И Шамши уже с юности начал писать песни, он также играл на мандолине. К слову, при рождении ему дали имя Жамшид, но называли Шамши. Именно это имя и внесли потом в документы. А отца звали Анапия, однако прозвище Калды аяк (родимое пятно на ноге) осталось с ним на всю жизнь.

Из биографии народного композитора известно, что во время войны Шамши Калдаяков работал на тракторе. Затем поступил в Капланбекский зооветеринарный техникум в Сарыагаше. Окончив его в 1950 году уехал работать в Актюбинскую область зоотехником. Отслужив на Сахалине, Шамши Калдаяков в 1955 году поступил в Ташкентское музыкальное училище на факультет теории музыки, но не окончил его. В 1965 году в Алма-Ате он поступил в консерваторию. Но и ее не окончил. Талантливого композитора отчислили "за неправильную гармонию". Слушатели ценили и ценят песни Калдаякова за сочетание мотивов вальса и степных песен-сказаний. Именно поэтому его стали величать "королем казахского вальса". Однако в консерватории это стало препятствием для дальнейшего обучения.

В 1965 г., когда началась кампания по освоению целинных земель Казахстана, 26-летний Шамши написал нашумевшую патриотическую песню "Менің Қазақстаным" (Мой Казахстан) на слова 21-летнего поэта Жумекена Нажимеденова. Песню в исполнении Жамал Омаровой часто крутили по радио, и она стала очень популярной в республике.

Из-за того, что он не окончил консерваторию, Калдаяков не смог стать членом Союза композиторов – одним из условий было консерваторское образование. Это звание ему дали после, в годы независимости. Звание народного артиста республики композитор получил за два месяца до смерти, в 1991 году.

Шамши Калдаяков умер в Алма-Ате (Алматы) 29 февраля 1992 года, похоронили его на кладбище Кенсай.

Песни Шамши Калдаякова исполняли видные деятели казахского искусства, такие как: Роза Багланова, Бибигуль Тулегенова, Рашид Абдуллин, Рашид Мусабаев, Зейнеп Койшибаева, Нургали Нусипжанова и другие.

Интересные факты, связанные с именем композитора: