Инфаркт за рулем - ДТП с автобусом спасло алматинцу жизнь

Невероятно, но факт: столкновение с автобусом спасло водителю легковушки жизнь, ведь в тот момент у него случился инфаркт, и удар стал своего рода механическим массажем сердца, передает Zakon.kz.

Житель Алматы Дмитрий Синякин признался, что в день ДТП чувствовал себя не очень хорошо - проснулся с недомоганием, вспотел, чувствовал слабость. Но, несмотря на сигналы организма, не стал откладывать свои дела, выпил два стакана крепкого кофе и сел за руль. Следующий кадр в памяти Дмитрия - реанимация.

Позже мне рассказали, что я стукнулся об автобус и меня это спасло. Ударом произошел механический массаж сердца и сердце снова запустилось. Я въехал в автобус, разбил заднее стекло. Водитель автобуса вызвал скорую, достал меня из машины, облил водой и оказал первую помощь. Хочу отыскать водителя автобуса и поблагодарить его за помощь. В Четвертой горбольнице мне сделали операцию на сосудах сердца, удалили тромб, чувствую себя заметно хорошо, раньше давление было 100/90, сейчас 110/80. Дмитрий Синякин

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии и кардиологии Городской клинической больницы №4 Алматы Аскар Наринбаев подтвердил, что именно удар спас Дмитрию жизнь.

Пациент поступил к нам в экстренном порядке в крайне тяжелом состоянии с клиникой кардиогенного шока и низким артериальным давлением. Минуя приемный покой данного пациента доставили в операционную рентген-эндоваскулярной хирургии. Мы увидели «острый тромбоз правой коронарной артерии». Артерия была закрыта тромботическими массами, мы провели балонную ангиопластику, аспирацию тромба, восстановили кровоток, далее имплантировали стент. У пациента полностью восстановился коронарный кровоток. Этот факт интересен тем, что при остром тромбозе коронарных артерий, возникает угрожающее жизни нарушение ритма сердца, которое восстанавливается проведением электрической кардиоверсии или электрической кардио дефибрилляции. Здесь случилось так, что от удара авто с автобусом, мужчина получил удар в грудную клетку. И этот удар и привел к восстановлению сердечного ритма – это называется механическое проведение кардиоверсии. Не зря же говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. Аскар Наринбаев

Медики просят не помнить о важном: при проявлении клинических признаков, лучше сразу обратиться к врачу и не допустить осложнений.