#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
502.83
545.37
5.95
Происшествия

Два ДТП с участием автобусов произошли в Караганде

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 14:16 Фото: Zakon.kz
Несколько человек пострадали при столкновении пассажирских автобусов в Караганде. Обе аварии случились в один день, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, одна из аварий произошла на улице Магнитогорская в Майкудуке. По словам очевидцев, пассажирский автобус столкнулся с Mercedes, в результате чего легковой автомобиль получил сильные повреждения. За рулем Mercedes находился 29-летний водитель.

По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes, а также один из пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Второе ДТП с участием общественного транспорта произошло на проспекте Строителей на юго-востоке Караганды. 57-летний водитель автобуса "Ютонг" допустил наезд на припаркованные автомашины "Шевроле" и "Тойота".

Как объяснили в полиции, авария случилась из-за резкого ухудшения самочувствия мужчины, который управлял пассажирским автобусом.

"В результате ДТП водитель автобуса и 17-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции".ДП Карагандинской области

Отмечается, что назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее в Алматы серьезно пострадал 16-летний мопедист. Авария с его участием случилась 18 марта на пересечении улиц Папанина и Енисейская.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Три человека погибли в Алматинской области из-за ДТП с деревом
Происшествия
17:30, Сегодня
Три человека погибли в Алматинской области из-за ДТП с деревом
Спасатели не дали утонуть собаке на реке Тобол
Происшествия
10:49, Сегодня
Спасатели не дали утонуть собаке на реке Тобол
Фура из Кыргызстана перевернулась на трассе в ЗКО
Происшествия
09:16, Сегодня
Фура из Кыргызстана перевернулась на трассе в ЗКО
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: