Два ДТП с участием автобусов произошли в Караганде

Несколько человек пострадали при столкновении пассажирских автобусов в Караганде. Обе аварии случились в один день, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, одна из аварий произошла на улице Магнитогорская в Майкудуке. По словам очевидцев, пассажирский автобус столкнулся с Mercedes, в результате чего легковой автомобиль получил сильные повреждения. За рулем Mercedes находился 29-летний водитель.

По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes, а также один из пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Второе ДТП с участием общественного транспорта произошло на проспекте Строителей на юго-востоке Караганды. 57-летний водитель автобуса "Ютонг" допустил наезд на припаркованные автомашины "Шевроле" и "Тойота".

Как объяснили в полиции, авария случилась из-за резкого ухудшения самочувствия мужчины, который управлял пассажирским автобусом.

"В результате ДТП водитель автобуса и 17-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции". ДП Карагандинской области

Отмечается, что назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее в Алматы серьезно пострадал 16-летний мопедист. Авария с его участием случилась 18 марта на пересечении улиц Папанина и Енисейская.