Китай возобновляет выдачу определенных категорий виз казахстанцам

В результате переговоров, регулярно проводимых на разных уровнях с китайской стороной, достигнута договоренность о возобновлении выдачи виз КНР ряду категорий граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кому будут выдаваться визы

Визы будут выдаваться в Посольстве КНР в городе Нур-Султане и Генеральном консульстве КНР в Алматы лицам:

имеющим официальное приглашение от центральных и государственных органов, провинциальных канцелярий иностранных дел и департаментов торговли, крупных предприятий или муниципальных народных правительств;

получившим рабочее разрешение, одобренное компетентными органами Китая. При этом при оформлении визы категории «Z» более не нужно подавать документы на получение письма-приглашения;

членам семей казахстанцев, вернувшихся на работу в Китай (включая тех, кто уже находится в Китае), которые подают заявление на пребывание в Китае или посещение родственников, могут подать заявку на получение визы на основе документов, подтверждающих родство, без необходимости подавать документы на получение визового приглашения;

иностранные члены семей граждан Китая и иностранцы, имеющие ПМЖ в Китае, могут подать заявление для воссоединения с семьей или посещения Китая на основании документов, подтверждающих родство.

На что могут рассчитывать студенты, желающие обучаться в Китае

В МИД РК сообщили, что вместе с тем китайская сторона выразила готовность к тесному сотрудничеству по вопросу въезда студентов РК, обучающихся в Китае, для продолжения обучения в 2022-2023 академическом году.

Также достигнута договоренность выработать механизм по открытию «зеленого коридора» для казахстанских студентов при оформлении учебных виз.

Кроме того, от китайской стороны было получено согласие на возобновление приема документов для прохождения консульской легализации. Заявителю необходимо предварительно направить соответствующий пакет сканированных документов (паспорт гражданина РК, документы, заверенные МИД РК, заполненная анкета и другие необходимые документы) на электронную почту Посольства КНР в Нур-Султане или Генерального консульства КНР в Алматы. При положительном рассмотрении заявки необходимо оплатить консульский сбор и направить оригиналы документов в адрес консульского учреждения. Срок рассмотрения документов составляет семь рабочих дней.