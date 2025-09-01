В США приостановили выдачу виз гражданам Палестины

В США временно прекратили выдачу большинства категорий виз гражданам Палестины, сообщает Zakon.kz.

Публикация об этом появилась в газете The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.

"Администрация президента США Дональда Трампа ввела масштабную приостановку выдачи почти всех типов гостевых виз для владельцев палестинских паспортов", – говорится в материале издания.

Уточняется, что ограничения затронули въезд для прохождения лечения, обучения в университетах, деловых поездок, а также визитов к родственникам и друзьям.

В Госдепартаменте США уведомили об этих мерах все американские посольства и консульства. Причины введения ограничений пока не уточняются, при этом отмечается, что они не распространяются на тех палестинцев, которым визы уже были выданы ранее.

В августе 2025 года Государственный департамент США уже предупреждал о планах провести проверку более 55 млн иностранных граждан, которые получили американские визы, на факт записей в их личных делах правоохранительных органов или иммиграционных служб. В случае их обнаружения владелец визы может быть депортирован из страны.

Ранее администрация президента Дональда Трампа объявила о предлагаемом правиле, ограничивающем срок пребывания иностранных студентов в США четырьмя годами.