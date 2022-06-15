Куат Хамитов заявил, где хотел бы провести первый после возвращения бой
Фото: Instagram/ kuat__khamitov
Боец смешанных единоборств казахстанец Куат Хамитов сообщил, что свой первый после возвращения в спорт бой он хотел бы провести на Родине, передает Zakon.kz.
После заявления о возвращении в спорт 34-летний Хамитов (21-8) получил предложение от главы Fight Nights Global Камила Гаджиева провести бой с 32-летним россиянином Алексеем Махно (25-8).
В своем Instagram в сториз Хамитов ответил Гаджиеву, что хотел бы провести бой с Махно в Казахстане.
Хочу сказать @fightnights и @kamilgadzhiev, что я бы хотел, чтобы мое возвращение произошло именно в Казахстане, на моей Родине! Так как считаю, что этот момент придаст мне большую мотивацию.Боец ММА Куат Хамитов
О дате боя пока не сообщается.
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