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Рысь попала в фотоловушку нацпарка «Көлсай көлдері»

Фотоловушка в Көлсай көлдері Фото: pixabay
Редкого хищника зафиксировала фотоловушка Государственного национального парка «Көлсай көлдері», сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в Instagram-аккаунте парка.

На кадрах видно, что рысь находится в процессе весенней линьки – видео снято в марте этого года, но опубликовано только сейчас.

Смена меха у животного происходит два раза в год – весной и осенью.

Основные места обитания туркестанской рыси – хвойные и лиственные леса, заросли кустарников. Хищник занесен в Красную книгу Казахстана.

Константин Вноровский
Алматинская область
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