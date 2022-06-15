Рысь попала в фотоловушку нацпарка «Көлсай көлдері»

Редкого хищника зафиксировала фотоловушка Государственного национального парка «Көлсай көлдері», сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в Instagram-аккаунте парка.

На кадрах видно, что рысь находится в процессе весенней линьки – видео снято в марте этого года, но опубликовано только сейчас.

Смена меха у животного происходит два раза в год – весной и осенью.