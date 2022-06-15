Рысь попала в фотоловушку нацпарка «Көлсай көлдері»
Фото: pixabay
Редкого хищника зафиксировала фотоловушка Государственного национального парка «Көлсай көлдері», сообщает Zakon.kz.
Видео появилось в Instagram-аккаунте парка.
На кадрах видно, что рысь находится в процессе весенней линьки – видео снято в марте этого года, но опубликовано только сейчас.
Смена меха у животного происходит два раза в год – весной и осенью.
Основные места обитания туркестанской рыси – хвойные и лиственные леса, заросли кустарников. Хищник занесен в Красную книгу Казахстана.
0
КОММЕНТАРИИ