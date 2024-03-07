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Семья снежных барсов попала в фотоловушку в Алматинской области

Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 22:23 Фото: gov.kz
Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области. Хищники были замечены на территории Государственного национального природного парка "Көлсай көлдері", сообщает Zakon.kz.

Как отметили 7 марта в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, снежный барс – один из самых редких крупных хищников Казахстана, который был внесен в Красную книгу нашей страны в 1978 году.

"На территории национального парка по итогам учета диких животных за 2023 год зарегистрировано около 20 особей снежного барса", – говорится в сообщении.

При этом в нацпарке отметили, что в объектив фотоловушки попала именно семья снежных барсов. 

14 февраля 2024 года сообщалось, что видео с любознательным снежном барсом сняли на территории Катон-Карагайского национального парка в Восточном Казахстане. Ирбис попал в объектив во время ночной прогулки.

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