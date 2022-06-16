12-летняя девочка утонула в Акмолинской области

Трагедия произошла около 20:00 на одной из зон отдыха рядом с селом Жибек Жолы Аршалынского района, сообщает Zakon.kz.

Девочка 2010 года рождения, оставшись без присмотра родителей захотел погулять вдоль реки. И случайно упал в яму под водой.

На место были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Нур-Султан. Тело девочки было обнаружено и извлечено в 20:58.

Спасатели отметали, что 21 мая они обследовали водоем и пришли к выводу о его непригодности для купания. После этого они провели разъяснительную работу на базе отдыха и установили информационный стенда, запрещающий купание.

По факту смерти девочки, как добавили в ведомстве, возбуждено уголовное дело.