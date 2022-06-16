Три ребенка утонули в Акмолинской области

За два дня на водоемах Акмолинской области утонули три ребенка. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Қайрат Қасым, сообщает Zakon.kz.

Один случай произошел на зоне отдыха в селе Жибек Жолы Аршалынского района: там утонула девочка 2010 года рождения. В Астраханском районе, вблизи села Первомайка, на реке Есиль утонули двое несовершеннолетних в возрасте шести и девяти лет. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

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Стоит отметить, что до начала купального сезона сотрудниками ОСО ДЧС Акмолинской области производилось обследование водных акваторий. По результатам обследования установлено, что дно водоема в селе Жибек Жолы непригодно для купания.

Несмотря на теплую погоду, вода еще не прогрелась до безопасной для купания температуры. На территории области функционируют 10 коммунальных и 59 частных пляжей. На сегодняшний день обследовано 85 водоемов, по итогам дано 78 положительных заключений, также обучено 120 общественных спасателей. Қайрат Қасым

В ДЧС Акмолинской области напоминают жителям и гостям региона о соблюдении правил поведения на воде: