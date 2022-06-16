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Три ребенка утонули в Акмолинской области

водоемы трагедия Акмолинская область Фото: gov.kz
За два дня на водоемах Акмолинской области утонули три ребенка. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Қайрат Қасым, сообщает Zakon.kz.
Один случай произошел на зоне отдыха в селе Жибек Жолы Аршалынского района: там утонула девочка 2010 года рождения. В Астраханском районе, вблизи села Первомайка, на реке Есиль утонули двое несовершеннолетних в возрасте шести и девяти лет.Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

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Стоит отметить, что до начала купального сезона сотрудниками ОСО ДЧС Акмолинской области производилось обследование водных акваторий. По результатам обследования установлено, что дно водоема в селе Жибек Жолы непригодно для купания.

Несмотря на теплую погоду, вода еще не прогрелась до безопасной для купания температуры. На территории области функционируют 10 коммунальных и 59 частных пляжей. На сегодняшний день обследовано 85 водоемов, по итогам дано 78 положительных заключений, также обучено 120 общественных спасателей.Қайрат Қасым

В ДЧС Акмолинской области напоминают жителям и гостям региона о соблюдении правил поведения на воде:

  • не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах;

  • не плавайте на предметах, не предназначенных для плавания;

  • не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

  • не разрешайте детям входить в воду без взрослых;

  • при ловле рыбы с использованием плавсредств в обязательном порядке используйте спасательные жилеты.

Анастасия Московчук
Акмолинская область
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