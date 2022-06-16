Конец эпохи - Microsoft окончательно отключил Internet Explorer

Компания Microsoft с 15 июня 2022 года прекратила поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer 11 - последней основной версии Internet Explorer, сообщает Zakon.kz.

Более чем 27-летняя история создания, разработки и поддержки IE подошла к финишу, передает пресс-служба компании.

Microsoft отказалась от бренда IE с выходом Windows 10 в 2015 году. Вместо него пользователям предлагается установить Edge — браузер на движке Chromium с современными технологиями, функциями защиты от фишинговых атак и зараженных сайтов.

Отказ от Intetnet Explorer был двухэтапным. В течение нескольких месяцев с 15 июня компания перенаправляла пользователей в Edge. Затем вышло обновление, которое окончательно отключило браузер.

В Edge можно работать в специальном режиме IE, который будет поддерживаться как минимум до 2029 года.

Internet Explorer – это программа-браузер, которую разрабатывала корпорация Microsoft с 1995 по 2015 год. Программа стала одним из главных символов и узнаваемых знаков операционной системы от Microsoft. Долгое время браузер безраздельно господствовал на платформе, потом сдал позиции перед новыми игроками Firefox, Chrome, Opera, но продолжал существовать и после появления конкурентов. 15 июня 2022 года его история закончилась.