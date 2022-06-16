Конец эпохи - Microsoft окончательно отключил Internet Explorer
Более чем 27-летняя история создания, разработки и поддержки IE подошла к финишу, передает пресс-служба компании.
Microsoft отказалась от бренда IE с выходом Windows 10 в 2015 году. Вместо него пользователям предлагается установить Edge — браузер на движке Chromium с современными технологиями, функциями защиты от фишинговых атак и зараженных сайтов.
Отказ от Intetnet Explorer был двухэтапным. В течение нескольких месяцев с 15 июня компания перенаправляла пользователей в Edge. Затем вышло обновление, которое окончательно отключило браузер.
В Edge можно работать в специальном режиме IE, который будет поддерживаться как минимум до 2029 года.
Internet Explorer – это программа-браузер, которую разрабатывала корпорация Microsoft с 1995 по 2015 год. Программа стала одним из главных символов и узнаваемых знаков операционной системы от Microsoft. Долгое время браузер безраздельно господствовал на платформе, потом сдал позиции перед новыми игроками Firefox, Chrome, Opera, но продолжал существовать и после появления конкурентов. 15 июня 2022 года его история закончилась.