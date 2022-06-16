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Боеприпасы и винтовка: какое оружие изъяли у задержанных в Шымкенте

задержанный, оружие, Шымкент, полиция Фото: pexels
В Шымкенте задержаны трое подозреваемых в краже оружия во время массовых беспорядков в Алматы. По данным полиции, все они находятся под стражей, сообщает Zakon.kz.

Начальник Следственного управления городского ДП Даулеткелди Абдраманов отметил, что двое из них жили в арендованной квартире в южной столице, а третий гостил у своих друзей.

Оружейный магазин находился на первом этаже жилого дома, и молодые мужчины, воспользовавшись ситуацией, решили совершить кражу.

По данным спикера, парни взяли из магазина все, что попало им под руку, и уехали в Шымкент.

Два охотничьих карабина «Сайга» и 70 патронов они успели продать скупщикам, которые также задержаны оперативниками. А винтовку для тира один из похитителей оставил у себя.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 291 УК РК «Хищение оружия». Все трое подозреваемых являются жителями Туркестанской области. Сейчас они находятся под стражей.Даулеткелди Абдраманов

Главный следователь департамента также отметил, что добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.

Анастасия Московчук
Беспорядки-2022 Алматы Шымкент
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