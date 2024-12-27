Жителя Шымкента осудили за сбыт наркотиков и хранение оружия с боеприпасами

Полиция задержала ранее неоднократно судимого 32-летнего жителя Шымкента. В этот раз он признан виновным за сбыт наркотиков и хранение оружия с боеприпасами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, в ходе обыска по месту жительства у задержанного обнаружены и изъяты наркотическое средство "марихуана", два куста конопли, произраставших в его огороде. Также у него дома хранились оружие и боеприпасы, а именно обрез гладкоствольного ружья ТОЗ 63, патроны 5*45 мм количеством 74 штуки, три штуки патронов от сайги, один патрон на ТТ (холостой), 17 штук – гильзы охотничьи размером 16 мм.

По этим фактам возбужден ряд уголовных дел и проведено досудебное расследование.

Приговором Специализированного межрайонного уголовного суда Шымкента подсудимый признан виновным и приговорен к 5,5 года лишения свободы.

26 декабря 2024 года уголовный суд Актюбинской области огласил приговор учителю истории и зубному технику. Их обвинили в изготовлении наркотиков. А также учителя – в организации убийства свидетеля их промысла, которое совершил дантист.