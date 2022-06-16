Казахстанец окончил магистратуру мадридского «Реала» и узнал секрет топ-команд

Спортивный врач Нурсултан Еникеев окончил магистратуру факультета спортивных наук университета «Реал Мадрид», став первым специалистом из Казахстана, окончившим данный университет в этом направлении, передает Zakon.kz.

Обучение проходило в Мадриде с 2020 по 2021 год. Из-за пандемии коронавируса церемония вручения диплома была перенесена на 2022 год.

По ходу обучения у магистрантов была возможность обмена опытом с именитыми профессорами и спортивными учеными ведущих европейских университетов, а также с действующими специалистами спортивных команд и футбольных клубов из Топ-5 футбольных лиг мирового рейтинга. Нурсултан проходил полугодовую стажировку в академии мадридского «Реала» и в футбольном клубе «Леганес».

Фото: Нурсултан Еникеев на вручении дипломов магистра, предоставлено спикером

В магистратуру в университет мадридского «Реала» Нурсултан поступил, пройдя вступительные собеседования.

Там нет грантов, так как университет частный. В Казахстане также не было стипендии для такого обучения, поэтому расходы покрывал за свой счет. Помогали родственники, я сам добавил немалую сумму, друзья оказали помощь. Общими силами удалось покрыть расходы на обучение. Нурсултан Еникеев

Церемония вручения дипломов прошла на базе футбольного клуба «Реал Мадрид» 14 июня 2022 года. Дипломы выпускникам вручал лично президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Фото: Нурсултан Еникеев и Флорентино Перес, предоставлено спикером

Магистратура в мадридском «Реале» по профилю «Спортивная медицина и спортивная наука», на мой взгляд, дает совершенно новый подход для спорта. Очень надеюсь, что в будущем появится возможность развивать это направление в Казахстане, и мы сможем быть полезными для наших спортсменов. Перефразируя высказывание российского спортивного врача Эдуарда Безуглова, могу отметить – если во всем мире спортивная медицина и спортивная наука ушли на несколько десятков лет вперед, то в Казахстане мы не только пытаемся догнать их мелкими шагами, но скорее идем в другом направлении. Реальность такова, что эта сфера для Казахстана новая, но очень нужная. Я знаю много молодых специалистов, которые очень заинтересованы в развитии спортивной медицины, спортивной науки. Я уверен, что, применяя достижения современной спортивной медицины в тренировочном процессе, можно добиться того, что еще больше наших спортсменов выйдут на мировой уровень. Нурсултан Еникеев

Базовое образование Нурсултан получил в Медицинском университете Семея. Первая специальность, по которой наш герой окончил интернатуру, — общая хирургия.

О профессии именно спортивного врача Нурсултан задумался еще в студенчестве. Ему с детства очень нравится спорт, особенно футбол, и все, что с ним связано. Поэтому профессия спортивного врача стала хорошей возможностью для Нурсултана , чтобы совместить свое увлечение (спорт) и выбор профессии (медицина).

Главное отличие спортивного врача от обычного в том, что нужно всегда оставаться в тонусе, идти в ногу со временем. Сейчас концепция работы спортивных врачей очень далеко шагнула вперед, и если у обычного врача работа строится на лечении заболеваний и их профилактике, то у спортивного врача есть два больших блока для работы. В случае заболеваний или травм спортсмен переходит в группу пациентов, но все остальное время также спортивный врач совместно с тренером выстраивает тренировочный план, следит за функциональным состоянием атлетов. Спортивная медицина в достижении спортсменами высоких результатов на соревнованиях сегодня занимает не последнюю роль. Спортивный врач Нурсултан Еникеев

В 2020 году Нурслутан Еникеев стал первым спортивным врачом из Казахстана, получившим сертификат от Международного Олимпийского комитета.

Сертификат МОК имеет название «Диплом по спортивной медицине», это также документ о пройденном обучении. Нурсултан прошел переподготовку в России по спортивной медицине, а затем поступил на двухгодичную дистанционную программу от МОК по данной специализации.

Фото: Нурсултан Еникеев, предоставлено спикером

Обучение по программе МОК длилось с 2018 по 2020 год, преподавали ведущие профессора со всего мира. Они объясняли современные аспекты спорт медицины, основные концепции, раскрывали множество вопросов — от восстановления после травм до полного ведения и развития спортивной медицины в своем регионе. Экзамен должен был быть в Канаде очно, но помешала пандемия. Они были перенесены в онлайн-формат, казахстанец успешно защитился и получил сертификат.

За свою карьеру Нурсултан успел поработать с футболистами, хоккеистами, баскетболистами, боксерами, с некоторыми олимпийскими командами (по шорт-треку, велоспорту). С 2017 года он работает в Национальном паралимпийском комитете в качестве эксперта по спортивной медицине. Ему посчастливилось поработать с казахстанскими паралимпийцами, участвовать в их подготовке к трем Паралимпийским играм (Пхенчхан-2018, Токио-2020 и Пекин-2022).

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