Университет КИМЭП предоставляет 38 грантов на магистратуру по социальным наукам

Факультет социальных наук (CSS) Университета КИМЭП объявляет прием на магистратуру с возможностью получения 100% гранта. Программа рассчитана на 1,5 года и охватывает ключевые направления в области социальных наук, где особенно востребованы новые, компетентные лидеры и аналитики.

Такой набор стипендий отражает стремление факультета готовить профессионалов, способных мыслить широко и работать с реальными вызовами.

"Если вы хотите первоклассное международное образование, динамичную академическую среду, стремитесь стать будущими лидерами и внести значимый вклад в локальное и мировое сообщество — поступайте на одну из программ факультета социальных наук", – говорит декан CSS Милен Филипов.

По его словам, именно такая образовательная среда помогает студентам чувствовать уверенность в своих знаниях и применять их на практике.

В этом году гранты распределены между четырьмя магистерскими программами. Больше всего стипендий предусмотрено для направления "Государственное и местное управление", 12 грантов. Столько же выделено на программу "Международные отношения". По 7 грантов, для программ "Медиа и коммуникации" и "Экономика". Все курсы проходят на английском языке. Обучение проходит очно, в вечернее время, удобно для тех, кто совмещает учебу с работой и хочет углубить знания без отрыва от практики.

Студенты работают с кейсами, анализируют процессы, участвуют в проектах и дискуссиях. Обсуждаются локальные и глобальные вызовы. В центре, развитие критического мышления, аналитики и исследовательских навыков. CSS также активно вовлекает студентов в жизнь за пределами аудитории: встречи с приглашенными экспертами, исследовательские семинары, тренинги и конференции. Университет сотрудничает с представителями частного и государственного сектора, что открывает доступ к стажировкам и возможностям после выпуска.

Фото: КИМЭП

Среди выпускников — лидеры, влияющие на государственную и общественную повестку. Председатель высшей аудиторской палаты Казахстана Алихан Смаилов получил степень MPA в КИМЭП в 1996 году. Председатель Агентства стратегического планирования и реформам Республики Казахстан, Асет Иргалиев. Айнура Умаева — выпускница CSS, CEO коммуникационного агентства TIDAM, работающего с международными брендами.

"Университет, который дал мне не только знания, но и веру в силу одного человека… мы учились думать критически и общаться на равных, видеть не только проблемы, но и возможности. Именно это – основа для самого важного качества, которое воспитывает КИМЭП в своих студентах", – также делится выпускница программы магистратуры КИМЭП Камила Лукпанова.

Сегодня она основатель общественного фонда TANA, руководит Almaty Tourism Bureau и подчеркивает: именно этот опыт стал основой лидерства и уверенности.

Кроме того, многие выпускники продолжают обучение за рубежом, в университетах Европы, США, Азии. Другие строят карьеру в Казахстане, в госструктурах, исследовательских центрах, консалтинге, журналистике и НПО.

Будущим студентам важно понимать: выпускники факультета регулярно становятся спикерами на профильных мероприятиях, запускают собственные стартапы и возвращаются в КИМЭП уже в качестве приглашенных экспертов и преподавателей. Университет гордится не только качеством образования, но и тем, как его выпускники влияют на профессиональные сообщества и участвуют в преобразовании социальных институтов.

t.me/zakonkz

Подать заявку на участие в конкурсе на грант можно до 17 июля 2025 года. Прием документов на поступление продлится до 20 августа. Программы открыты для выпускников любых направлений. Главное, мотивация и интерес к общественным процессам. Приемная комиссия оценивает портфолио, мотивационное письмо и проводит собеседование.

Уточнить детали можно:

– по вопросам грантов: finaid@kimep.kz,

WhatsApp +7 707 970 43 16;

– по вопросам поступления: uao@kimep.kz,

WhatsApp +7 707 170 42 13.

Дополнительная информация размещена на сайте kimep.kz (раздел "Факультет социальных наук") и в Instagram: @kimep_university, @csskimep.

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