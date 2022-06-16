Сенат избрал новых судей Верховного суда РК

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты поддержали представленные кандидатуры на должность судей Верховного суда, передает корреспондент Zakon.kz.

Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судей Верховного суда РК Амира Досжана Сарманкулулы, председателя Акмолинского областного суда, и Нурышева Камбара Жумабаевича, председателя Кызылординского областного суда. Председатель Высшего Судебного совета РК Денис Шипп

Он добавил, что представленные лица имеют большой судейский опыт работы – более 33 лет.

Судейскую деятельность начинали народными судьями районных судов, руководили областными судами. Пользуются авторитетом в судейском сообществе и подготовлены к ответственной работе судьи Верховного суда. Денис Шипп

По итогам обсуждения сенаторы проголосовали за избрание представленных кандидатур на должность судей.