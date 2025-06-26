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События

Сенат освободил от должности двух судей Верховного суда

Герман Нурбаев и Амир Досжан , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 10:19 Фото: wikimedia, apa.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании 26 июня 2025 года одобрили представление главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил председатель Высшего судебного совета Казахстана Дмитрий Малахов, на рассмотрение Сената внесено представление главы государства об освобождении Досжана Амира в связи с уходом в отставку.

"Судья достиг пенсионного возраста, 36 лет был председателем ряда областных судов. Досжан Сарманкулулы пользуется заслуженным авторитетом в судейском сообществе. Является председателем Союза судей Республики Казахстан", – сказал Дмитрий Малахов.

Он отметил, что еще один судья Герман Нурбаев постановлением пленума Экономического суда СНГ от 10 июня 2025 года избран председателем Экономического суда СНГ.

"Просим вас поддержать представление главы государства об освобождении от занимаемых должностей судей Верховного суда Амира в связи с уходом в отставку и Нурбаева в связи с избранием на другую должность", – сообщил Дмитрий Малахов.

Ранее сенаторы проголосовали за освобождение Сары Жармухамбетовой от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку.

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Бауыржан Муканов
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