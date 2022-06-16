Как платят налог на транспорт владельцы лимузинов

По какой ставке исчисляется налог на транспорт по лимузинам и в каких случаях не начисляется пеня, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Как пояснили в КГД, лимузины облагаются налогом в зависимости от объема двигателя. Для расчета используется месячный расчетный показатель.

Ставка транспортного налога также зависит от даты первичной госрегистрацию или ввоза в страну.

Так, лимузины с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, прошедшие первичную государственную регистрацию или ввезенные на территорию республики до 31 декабря 2013 года, облагаются налогом по следующей ставке:

свыше 3 000 до 4 000 включительно – 15 МРП (45 945 тенге);

свыше 4 000 – 117 МРП (358 371 тенге).

Лимузины с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенные (изготовленные или собранные) в РК после 31 декабря 2013 года или ввезенные на территорию республики после 31 декабря 2013 года, облагаются по следующей ставке:

свыше 3 000 до 3 200 включительно – 35 МРП (107 205 тенге);

свыше 3 200 до 3 500 включительно – 46 МРП (140 898 тенге);

свыше 3 500 до 4 000 включительно – 66 МРП (202 158 тенге);

свыше 4 000 до 5 000 включительно – 130 МРП (398 190 тенге);

свыше 5 000 – 200 МРП (612 600 тенге).

Исчисление налога на транспортные средства по лимузинам осуществляется на основании данных, представляемых уполномоченными органами, осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств. Эта норма действует с 2011 года.

При этом в случае ошибочного исчисления налога налоговый орган вправе пересмотреть исчисленную сумму налога в пределах срока исковой давности (три года). Комитет госдоходов МФ РК

Вместе с тем при пересмотре налоговым органом сумм налога на транспортные средства с физических лиц после наступления срока уплаты налога за соответствующий налоговый период начисление пени не производится.