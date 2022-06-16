Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Как платят налог на транспорт владельцы лимузинов

как исчисляется транспортный налог на лимузины Фото: pixabay
По какой ставке исчисляется налог на транспорт по лимузинам и в каких случаях не начисляется пеня, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Как пояснили в КГД, лимузины облагаются налогом в зависимости от объема двигателя. Для расчета используется месячный расчетный показатель.

Ставка транспортного налога также зависит от даты первичной госрегистрацию или ввоза в страну.

Так, лимузины с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, прошедшие первичную государственную регистрацию или ввезенные на территорию республики до 31 декабря 2013 года, облагаются налогом по следующей ставке:

  • свыше 3 000 до 4 000 включительно – 15 МРП (45 945 тенге);

  • свыше 4 000 – 117 МРП (358 371 тенге).

Лимузины с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенные (изготовленные или собранные) в РК после 31 декабря 2013 года или ввезенные на территорию республики после 31 декабря 2013 года, облагаются по следующей ставке:

  • свыше 3 000 до 3 200 включительно – 35 МРП (107 205 тенге);

  • свыше 3 200 до 3 500 включительно – 46 МРП (140 898 тенге);

  • свыше 3 500 до 4 000 включительно – 66 МРП (202 158 тенге);

  • свыше 4 000 до 5 000 включительно – 130 МРП (398 190 тенге);

  • свыше 5 000 – 200 МРП (612 600 тенге).

Исчисление налога на транспортные средства по лимузинам осуществляется на основании данных, представляемых уполномоченными органами, осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств. Эта норма действует с 2011 года.

При этом в случае ошибочного исчисления налога налоговый орган вправе пересмотреть исчисленную сумму налога в пределах срока исковой давности (три года).Комитет госдоходов МФ РК

Вместе с тем при пересмотре налоговым органом сумм налога на транспортные средства с физических лиц после наступления срока уплаты налога за соответствующий налоговый период начисление пени не производится.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
КСК будут работать еще год в Казахстане
Как жить людям после ликвидации КСК – депутат потребовала объяснений от Мининдустрии
Платить или нет за обслуживание домофона – разъяснение
Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Часть проспекта Абая перекроют в Алматы
На Джонни Деппа вновь подали в суд за избиение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления