Когда утратит силу закон о Первом Президенте РК, рассказал министр юстиции

В кулуарах Сената Парламента РК министр юстиции Канат Мусин заявил, что конституционный закон о полномочиях Елбасы будет поставлен на утрату, передает корреспондент Zakon.kz.

Поскольку из Конституции исключена норма о том, что должен быть отдельный закон о Первом Президенте, соответственно, этот закон должен быть убран из всех. Глава Министерства юстиции РК Канат Мусин

По словам министра, это произойдет в рамках законопроекта о внесении изменений в отдельные законодательные акты в соответствии с принятыми в Конституцию изменениями.

Эти поправки внесут на рассмотрение Парламента в этом году. Канат Мусин

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