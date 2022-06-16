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Законодательство РК

Когда утратит силу закон о Первом Президенте РК, рассказал министр юстиции

Закон о статусе Первого Президента РК утрата Минюст разъяснение Фото: elbasy.kz
В кулуарах Сената Парламента РК министр юстиции Канат Мусин заявил, что конституционный закон о полномочиях Елбасы будет поставлен на утрату, передает корреспондент Zakon.kz.
Поскольку из Конституции исключена норма о том, что должен быть отдельный закон о Первом Президенте, соответственно, этот закон должен быть убран из всех.Глава Министерства юстиции РК Канат Мусин

По словам министра, это произойдет в рамках законопроекта о внесении изменений в отдельные законодательные акты в соответствии с принятыми в Конституцию изменениями.

Эти поправки внесут на рассмотрение Парламента в этом году.Канат Мусин

В Казахстане 5 июня состоялся референдум по поправкам в Конституцию. В частности, одной из них предусматривалось исключение статуса Елбасы – Первого Президента РК из Основного документа страны.

Оксана Скибан
Назарбаев Нурсултан Казахстан
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