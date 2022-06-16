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Тяжелоатлетка Надежда Ли стала серебряным призером мирового первенства

Тяжелая атлетика Фото: Instagram/wf_rk
Молодая штангистка Надежда Ли добыла очередную медаль в копилку сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира в Мексике. В ее активе серебряная награда в весовой категории до 64 кг, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка сначала заняла второе место в рывке с массой 85 кг, затем в толчке заработала «серебро», подняв 190 кг. В итоге у Надежды Ли 275 кг, и она по сумме двух упражнений поднялась на вторую позицию пьедестала почета.

Тяжелая атлетика ЛИ Надежда серебро

Фото: iwf.sport

А лидером с первых и до последних минут в этой весовой категории была Ингрид Ванеса Сегура Грюсо.

Колумбийка нокаутировала своих соперниц поднятым весом в рывке – 94 кг, в толчке – 211 кг и у нее «золото» ЧМ-2022. Бронзовой награды мирового первенства удостоилась Кейли Каролина Сильва Фернандес из Венесуэлы с показателем (84 кг + 187 кг).

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Куандык Шынасилов
Мексика
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