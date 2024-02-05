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Казахстанский штангист стал серебряным призером азиатского первенства

Тяжелая атлетика Серебро ЧА-2024 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
В столице Узбекистана проходит чемпионат Азии-2024 по тяжелой атлетике, где казахстанец Сайрамкез Акмолда завоевал серебряную медаль в весовой категории до 67 кг, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба МТС РК, в упражнении "рывок" он поднял 126 кг, а в "толчке" – 166 кг. В сумме двух упражнений наш тяжелоатлет с результатом 292 кг занял 2 место на этих соревнованиях.

Тяжелая атлетика Серебро ЧА-2024

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Сайрамкез Ақмолда титул чемпиона Азии уступил китайцу Ри Вон Джи, который набрал суммарные 317 кг (137+180).

Бронзовая медаль досталась представителю Тайланда – Теравату Ратфету 286 кг (128+158).

На чемпионате Азии распределяются рейтинговые очки для участия на Олимпийских играх-2024 в Париже. Соревнования продлятся до 10 февраля.

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