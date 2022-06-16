Изменение названия государства было бы безответственным решением — Токаев
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая высказался о переименовании Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
От некоторых граждан звучало мнение о том, что на референдум должны были вынести также вопрос о переименовании нашего государства. Я думаю, что это неправильно. Слово «стан» в названии «Казахстан» они считают чуждым для азиатских стран понятием. Это тоже нелогично. Стоит только вспомнить, что в Центральной Азии наряду с нами есть Пакистан, Индия (Үндістан), Афганистан и многие другие.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент сообщил, что с принятием поправок в Конституцию изменится политическая система государства, возникнет новая модель управления страной.
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За тридцать лет мы подписали множество международных договоров от имени независимого Казахстана. Мы установили наши государственные границы. В этом случае изменение названия государства было бы безответственным решением. Касым-Жомарт Токаев
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