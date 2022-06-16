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В Улытау начался первый Национальный курултай

выступление, курултай Фото: akorda.kz
Началось первое заседание Национального курултая под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева в Улытау, сообщает Zakon.kz.
Наши предки решали важные вопросы на таких курултаях. Они проводились в исторически важные периоды.Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, это даст возможности для развития региона.

Сегодня мы собрались, чтобы решить важные вопросы. Это хороший знак – важные решения в прошлом принимались именно здесь. Моим указом была создана новая Улытауская область.Касым-Жомарт Токаев

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Президент отметил, что это первое масштабное мероприятие после референдума.

Казахстанцы приняли активное участие в референдуме. Они продемонстрировали веру в светлое будущее. Итоги референдума вам известны – большинство казахстанцев поддержали поправки в Основной закон страны. Выражаю благодарность всем проголосовавшим гражданам. Начался новый этап в нашей истории.Касым-Жомарт Токаев

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Напомним, что 16 июня Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Улытаускую область. 

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
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