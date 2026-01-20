#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Общество

Токаев предложил изменить название Парламента Казахстана

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 13:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года рассказал, каким должен быть Парламент Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что, согласно действующей Конституции, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между Мажилисом, Сенатом и президентом.

"Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия Парламента. Предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению президента. Это большой шаг в развитии казахстанского парламентаризма, укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти", – сказал президент.

Он же сообщил, что в новом однопалатном Парламенте может быть 8 комитетов и 145 депутатов. Тогда как сейчас их 148.

"Считаю также правильным назвать Парламент – Құрылтай", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло в Кызылорде. В ходе мероприятия президент выступил с речью, в которой обозначил основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронул актуальные вопросы общественной жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Токаев об ЕАЭС: Нужно находить справедливый баланс взаимных интересов
13:52, Сегодня
Токаев об ЕАЭС: Нужно находить справедливый баланс взаимных интересов
О представителях нетрадиционной сексуальной ориентации высказался Токаев
12:36, Сегодня
О представителях нетрадиционной сексуальной ориентации высказался Токаев
Запустить нацпроект в сфере угольной энергетики поручил Токаев
12:57, Сегодня
Запустить нацпроект в сфере угольной энергетики поручил Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: