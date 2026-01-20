Токаев предложил изменить название Парламента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года рассказал, каким должен быть Парламент Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что, согласно действующей Конституции, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между Мажилисом, Сенатом и президентом.

"Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия Парламента. Предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению президента. Это большой шаг в развитии казахстанского парламентаризма, укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти", – сказал президент.

Он же сообщил, что в новом однопалатном Парламенте может быть 8 комитетов и 145 депутатов. Тогда как сейчас их 148.

"Считаю также правильным назвать Парламент – Құрылтай", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

V заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло в Кызылорде. В ходе мероприятия президент выступил с речью, в которой обозначил основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронул актуальные вопросы общественной жизни.